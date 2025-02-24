Более 3000 студентов Бурятии готовятся стать врачами и средними медицинскими работниками. Из них чуть больше половины обучается в медколледжах Бурятии.

Об итогах регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который действовал в рамках национального проекта «Здравоохранения», рассказала зампред правительства – министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Тема обсуждалась на пресс-клубе «Прямо об актуальном». Вместе с ней на вопросы журналистов ответили главные врачи республиканской и детской больниц Игорь Шпак и Анатолий Дмитриев.

– У нас сейчас обучается около 1300 «целевых» студентов во всех 13 вузах Российской Федерации. Конечно, большее число в нашем Бурятском госуниверситете, более 1800 студентов обучается в медколледжах. Мы открыли несколько площадок, например, дополнительно в Серобайкальске. В этом году там будет первый выпуск именно для Нижнеангарской и Муйской центральных районных больниц. И с учётом выпуска мы закроем потребность в средних медицинских работниках на наших северных территориях, - говорит Евгения Лудупова.

- Плюс в Новоильинске открыт техникум, в Заиграевском районе – в Новой Бряни – есть филиал. Там тоже обучаются наши студенты на базе межотраслевых колледжей. Это такая система подготовки за счёт увеличения числа бюджетных мест. Четыре года назад по решению Главы Бурятии в несколько раз было увеличено число бюджетных мест: если раньше было чуть больше 200, мы одномоментно увеличили до 700 в 2022 году. В настоящее время ежегодный набор на целевые места составляет более 500 человек. В этом году у нас будет беспрецедентный выпуск – практически тысяча студентов, из них 541 выпускник целевого набора. Они все придут к нам, - добавила зампред.

В Детской республиканской клинической больнице средняя укомплектованность врачебным и средним медицинским персоналом составляет порядка 60 процентов. Дефицит есть, но в больнице работают над этим, отметил главный врач медучреждения Анатолий Дмитриев.

– Третий год мы начали осуществлять целевой набор специалистов в медицинских институтах. Сейчас порядка 37 наших целевых студентов обучаются: 14 в ординатуре и 23 на специалитете. Первые студенты уже учатся на третьих курсах. Проблема в том, что педиатрического факультета в республике нет, наши студенты обучаются практически по всей России: Иркутск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Чита, Москва. Набираем и студентов колледжей. В прошлом году мы оказались практически одними из лидеров, когда забрали все выделенные нам целевые места на средних медработников, и Минздрав нам выделил дополнительно места для того, чтобы осуществить набор наших целевых студентов. Надеюсь, это позволит нам вопрос по среднему медицинскому персоналу действительно решить раньше, – сказал главный врач ДРКБ Анатолий Дмитриев.

Молодые специалисты в ДРКБ создали свое объединение, в рамках которого решают свои вопросы. Оно помогает не только в профессиональном росте, но и способствует сплочению коллектива.

– Кто следит за нашими социальными страницами, видит, что у нас молодежь довольно активно участвует в различных спортивных мероприятиях, мы в этом поддерживаем, у нас сформировался активный туристический клуб, когда молодежь ходит в горы, совершает подъемы, сплавы, думаю, что кроме самой работы должен формироваться хороший психологический климат, чтобы люди понимали, что они работают в хорошем коллективе, где есть традиции, – отметил Анатолий Дмитриев.

В Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко кадровое обеспечение составляет 70 процентов. Тем не менее этот вопрос остается острым, сказал главный врач Игорь Шпак.

– Мы провели анализ, получается по нашей больнице 40 процентов сотрудников работают менее пяти лет. Отсюда встает вопрос обучения. Это очень важный процесс, который требует вложения определенных сил и возможностей. И когда у нас проходит Совет наставничества, мы определяем курс каждого сотрудника: о чем он мечтает, что хочет добиться, его вектор развития. Мы не жалеем денег на обучение, соответственно, где-то 800 сотрудников в год обучаем на различных площадках и на это уходит около пяти миллионов рублей. Мы понимаем, что именно эта молодежь – наше будущее, им потом отвечать за дальнейшие планы и перспективы нашего развития, – подчеркнул Игорь Шпак, отвечая на вопрос о закреплении специалистов в медучреждении.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» по федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2024 году в Бурятии трудоустроены 82 врача и 26 фельдшеров, сказала заместитель Председателя Правительства – министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.

– Таким образом, запланированные показатели мы выполнили. Дополнительно в рамках социальной поддержки при трудоустройстве медицинских работников по программе «Земский доктор» в города с населением до 50 тысяч человек, таких как Гусиноозерск, Кяхта, Закаменск, Бабушкин, правительством Бурятии предоставляются единовременные компенсационные выплаты: в 2024 году по 2 миллиона рублей получили 14 врачей, – сообщила Евгения Лудупова.

Также с 2022 года дополнительно предусмотрена единовременная выплата в размере одного млн рублей из средств республиканского бюджета трудоустроившимся по программе «Земский доктор» врачам наиболее дефицитных специальностей: анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург, травматолог-ортопед. В 2024 году по три миллиона рублей получили 17 врачей. Кроме того, 13 врачей особо дефицитных специальностей трудоустроены в медорганизации Улан-Удэ, которые получили по одному миллиону рублей.



В районах Бурятии для закрепления медицинских работников действует и республиканская мера социальной поддержки по приобретению или строительству жилья – программа «Сельская ипотека», а с 2023 года и программа «Дальневосточная ипотека» – на 1 ноября 2024 года ей воспользовались 47 специалистов.



С 2024 года ведется строительство домов для медицинских работников в восьми районах республики. На эти мероприятия выделено более 300 млн рублей за счет средств президентской дальневосточной субсидии. Эти меры также помогут молодым медицинским работникам закрепиться на селе и создать там свои семьи.

Фото: правительство Бурятии