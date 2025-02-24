Глава Бурятии раскритиковал местные власти за плохую работу с собаками

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 24 февраля подверг критике работу районов, касающейся профилактики самовыгула домашних собак и надлежащего содержания бездомных животных.Так, по данным Центра управления регионом по РБ за прошлую неделю в соцсетях наблюдался рост жалоб от жителей республики на безнадзорных собак. В частности, граждане активно жаловались на бродячих собак в Кяхте, в Гусиноозерске, в поселке Онохой, селе Турунтаево, а также в 100-х кварталах Улан-Удэ. Администрациями районов даны телефоны организаций по отлову, заявки принимаются в работу, проводятся рейды.- Минсельхоз, главы районов, город, все коллеги, весна, начинаются собачьи свадьбы. Поручение максимально обратить на этот вопрос внимание, потому что агрессия собак сейчас повысится. Из республиканского бюджета выделено порядка 66 млн рублей на отлов и содержание в приютах временного содержания безнадзорных животных, средства до районов доведены, - подчеркнул глава Бурятии.При этом приюты временного содержания до сих пор не созданы в Хоринском и Кабанском районах. Ранее по поручению главы республики места временного содержания, стерилизации и вакцинации животных должны быть созданы в каждом районе. По данным двух районов, на сегодня для создания районных ПВС не найдены подрядчики.- Значит, плохо ищите. Ответ не принимается! Работу считаю неудовлетворительной в целом. Еще раз повторю всем, работу с бездомными собаками и бесконтрольным выгулом держать на особом контроле, здесь ослабление не допустимо. Вы забыли что ли, что у нас случилось, как сильно пострадали дети, нанесен непоправимый вред здоровью. Еще раз обращаю внимание – нет вариантов не сделать эту работу. Поручение Минсельхозпроду Бурятии – проверить работу ПВС и отлов собак в районах, зампредседателя Сухорукову Вячеславу Викторовичу – взять на контроль проводимую работу, если необходимо, с привлечением правоохранительных и надзорных органов, - заявил Алексей Цыденов.