Общество 24.02.2025 в 15:14

Глава Бурятии раскритиковал местные власти за плохую работу с собаками

В ряде районов выросло число жалоб на безнадзорных животных
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии раскритиковал местные власти за плохую работу с собаками
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе планерного совещания 24 февраля подверг критике работу районов, касающейся профилактики самовыгула домашних собак и надлежащего содержания бездомных животных.

Так, по данным Центра управления регионом по РБ за прошлую неделю в соцсетях наблюдался рост жалоб от жителей республики на безнадзорных собак. В частности, граждане активно жаловались на бродячих собак в Кяхте, в Гусиноозерске, в поселке Онохой, селе Турунтаево, а также в 100-х кварталах Улан-Удэ. Администрациями районов даны телефоны организаций по отлову, заявки принимаются в работу, проводятся рейды.

- Минсельхоз, главы районов, город, все коллеги, весна, начинаются собачьи свадьбы. Поручение максимально обратить на этот вопрос внимание, потому что агрессия собак сейчас повысится. Из республиканского бюджета выделено порядка 66 млн рублей на отлов и содержание в приютах временного содержания безнадзорных животных, средства до районов доведены, - подчеркнул глава Бурятии.

При этом приюты временного содержания до сих пор не созданы в Хоринском и Кабанском районах. Ранее по поручению главы республики места временного содержания, стерилизации и вакцинации животных должны быть созданы в каждом районе. По данным двух районов, на сегодня для создания районных ПВС не найдены подрядчики.

- Значит, плохо ищите. Ответ не принимается! Работу считаю неудовлетворительной в целом. Еще раз повторю всем, работу с бездомными собаками и бесконтрольным выгулом держать на особом контроле, здесь ослабление не допустимо. Вы забыли что ли, что у нас случилось, как сильно пострадали дети, нанесен непоправимый вред здоровью. Еще раз обращаю внимание – нет вариантов не сделать эту работу. Поручение Минсельхозпроду Бурятии – проверить работу ПВС и отлов собак в районах, зампредседателя Сухорукову Вячеславу Викторовичу – взять на контроль проводимую работу, если необходимо, с привлечением правоохранительных и надзорных органов, - заявил Алексей Цыденов.
Теги
собака

Все новости

Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
24.02.2025 в 16:14
Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО
24.02.2025 в 15:46
ВСЖД перечислила в январе в бюджет Бурятии более 111 млн рублей
24.02.2025 в 15:39
В Бурятии побывал известный российский музыкант
24.02.2025 в 15:27
Глава Бурятии раскритиковал местные власти за плохую работу с собаками
24.02.2025 в 15:14
Более 3000 студентов Бурятии готовятся стать врачами и средними медицинскими работниками
24.02.2025 в 15:13
Столица майнеров Бурятии переедет в Северобайкальск?
24.02.2025 в 14:51
Студентам колледжа искусств в Бурятии вручили именные стипендии
24.02.2025 в 14:25
В Улан-Удэ появится книжная капсула
24.02.2025 в 14:24
Будущий врач из Нигерии танцует в Бурятии ёхор
24.02.2025 в 14:14
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
Они прожили вместе более 70 лет
24.02.2025 в 16:14
Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО
Гуманитарная помощь отправится в городской госпиталь
24.02.2025 в 15:46
Более 3000 студентов Бурятии готовятся стать врачами и средними медицинскими работниками
Из них - чуть больше половины обучается на территории Бурятии
24.02.2025 в 15:13
Столица майнеров Бурятии переедет в Северобайкальск?
В республике только в одном районе не запретили добычу крипты
24.02.2025 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru