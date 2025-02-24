Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО

Ко Дню защитника Отечества студенты вузов и ссузов Улан-Удэ сумели собрать 200 тысяч рублей. Гуманитарную помощь, купленную на эти деньги, ребята отправили в один из городских госпиталей столицы республики.

- Мы искренне верим, что каждая посылка, каждый предмет, переданный нами, станет важным вкладом в здоровье наших бойцов, которые находятся на СВО, - отметил председатель горсовета студенческих самоуправлений и волонтер Антон Потехин.

В мероприятии приняли участие студенты ВСГУТУ, технологического колледжа ВСГУТУ, Байкальского колледжа недропользования, Улан-Удэнского авиационного техникума, Улан-Удэнского техникума экономики торговли и права, техникума строительства и городского хозяйства, Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта и колледжа БГУ.

Фото: предоставлено мэрией города