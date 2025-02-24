Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ».

Труженикам тыла Антону Егоровичу и Дариме Бадмаевне Буркиным юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». вручила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ Светлана Трифонова.

Семейная пара воспитала троих детей, четырех внуков и пятерых правнуков, среди которых - врачи, инженеры и переводчики. Они прожили вместе более 70 лет.

Антон Егорович посвятил свою жизнь авиации, работал авиатехником, бортмехаником вертолета МИ-4 и самолета АН-24. Более 20 лет после летной работы отдал созданию службы поисково-аварийно-спасательного обеспечения полетов Улан-Удэнского объединенного авиаотряда ВСТУ ГВФ. После ухода на пенсию активно занялся садоводством и художественной самодеятельностью.

Его супруга, Дарима Бадмаевна, трудовую деятельность начинала учителем истории, более 12 лет работала заведующей детским садом, более 30 лет в райсполкоме Советского района.

В 1954 году супруги Буркины поженились в загсе Железнодорожного района и с тех пор они идут по жизни рука об руку. Их история — это история стойкости, любви и преданности, которая вдохновляет и объединяет поколения.

Фото: администрация Улан-Удэ