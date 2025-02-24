Общество 24.02.2025 в 16:41
«Болят животы и обострился гастрит»
В Новосибирске родители школьников жалуются на некачественное питание в столовой
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске родители учеников школы-интерната продолжают жаловаться на некачественное питание. Как рассказывают взрослые, у детей болят животы, кого-то рвет, у кого-то диарея. Один раз мальчика увезли на скорой в больницу. Судя по фото, которые предоставляли родители, детям давали гнилые фрукты, недоготовленную еду. При этом дети живут в интернате и полностью обеспечены там питанием.
КП-Новосибирск стало известно еще о нескольких случаях, когда ученикам стало плохо. В этот раз пострадали две девочки.
- Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой, - рассказала КП-Новосибирск мама девочек.
Сразу после старшей девочки заболела младшая. Ей 11 лет. 8 ноября 2024 года ей стало плохо в школе.
- Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания, - говорит женщина.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы специалисты проверили, чем кормят детей.
Также после публикации КП-Новосибирск родителей пригласили на собрание, где обсудят питание.
КП-Новосибирск стало известно еще о нескольких случаях, когда ученикам стало плохо. В этот раз пострадали две девочки.
- Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой, - рассказала КП-Новосибирск мама девочек.
Сразу после старшей девочки заболела младшая. Ей 11 лет. 8 ноября 2024 года ей стало плохо в школе.
- Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания, - говорит женщина.
Родители обратились в прокуратуру, чтобы специалисты проверили, чем кормят детей.
Также после публикации КП-Новосибирск родителей пригласили на собрание, где обсудят питание.