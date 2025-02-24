Общество 24.02.2025 в 16:41

«Болят животы и обострился гастрит»

В Новосибирске родители школьников жалуются на некачественное питание в столовой
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Болят животы и обострился гастрит»
Родители детей жалуются на некачественное питание. Фото: предоставлено родителями
В Новосибирске родители учеников школы-интерната продолжают жаловаться на некачественное питание. Как рассказывают взрослые, у детей болят животы, кого-то рвет, у кого-то диарея. Один раз мальчика увезли на скорой в больницу. Судя по фото, которые предоставляли родители, детям давали гнилые фрукты, недоготовленную еду. При этом дети живут в интернате и полностью обеспечены там питанием.

КП-Новосибирск стало известно еще о нескольких случаях, когда ученикам стало плохо. В этот раз пострадали две девочки.

- Старшая дочь-восьмиклассница с начала этого учебного года жаловалась, что у нее болит живот и она вообще не хочет там есть. Критический момент был в ноябре 2024 года. Она приехала ночевать домой и сказала, что у нее тянет живот. Мы обратились в больницу. У ребенка исключили аппендицит и отпустили домой, - рассказала КП-Новосибирск мама девочек.

Сразу после старшей девочки заболела младшая. Ей 11 лет. 8 ноября 2024 года ей стало плохо в школе.

- Младшая дочка в интернате первый год. У нее было расстройство кишечника несколько дней. Она бегала в туалет. Я забрала дочку, и ее положили в больницу. У ребенка диагностировали гастрит, пролечили и отпустили домой, сказали, что гастрит из-за питания, - говорит женщина.

Родители обратились в прокуратуру, чтобы специалисты проверили, чем кормят детей.

Также после публикации КП-Новосибирск родителей пригласили на собрание, где обсудят питание.

Все новости

Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму
24.02.2025 в 17:47
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык
24.02.2025 в 17:35
Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая
24.02.2025 в 17:08
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
24.02.2025 в 17:03
«Болят животы и обострился гастрит»
24.02.2025 в 16:41
В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно
24.02.2025 в 16:30
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
24.02.2025 в 16:14
Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО
24.02.2025 в 15:46
ВСЖД перечислила в январе в бюджет Бурятии более 111 млн рублей
24.02.2025 в 15:39
В Бурятии побывал известный российский музыкант
24.02.2025 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык
Победителей второго сезона конкурса "Дальний Восток -Земля приключений"  объявят уже в марте
24.02.2025 в 17:35
Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая
Поездка удалась благодаря международной стажировке
24.02.2025 в 17:08
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы и новые технологии в дорожном строительстве
24.02.2025 в 17:03
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
Они прожили вместе более 70 лет
24.02.2025 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru