Общество 24.02.2025 в 17:03

В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»

В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы и новые технологии в дорожном строительстве
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Текст: Иван Иванов
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
На минувшей неделе специалисты ФКУ Упрдор «Южный Байкал» организовали День качества – семинар для представителей дорожного хозяйства, работающих на дорогах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

- День качества – наше ежегодное мероприятие, где мы обсуждаем актуальные вопросы и новые технологии в дорожном строительстве. Уже скоро в Бурятии и в соседних регионах стартует дорожно-строительный сезон. Поэтому наша задача - ознакомится с отечественными инновационными конструктивными решениями и использовать их в своей работе, - рассказал главный инженер управления Александр Чубаровский.   

Участниками совещания стали представители регионального заказчика, подрядных организаций, а также производители материалов и оборудования. Эксперты из области строительства, содержания объектов дорожного хозяйства, производители материалов и оборудования подготовили презентации по деформационным швам, защитной смеси ИССО для увеличения межремонтных сроков, системам 3D нивелирования, способам модификации асфальтобетонных смесей, дорожным машинам, долговечности асфальтобетонных покрытий. А также поделились положительной практикой использования укрепления грунтов химическим и механическим способом и уделили внимание борьбе с накатом и со льдом в рамках зимнего содержания.  

- В 2025 году по всей подведомственной сети федеральных дорог будет приведено в нормативное состояние 143 км дорог. Поэтому участие в совещании «День качества» дает возможность компаниям, занятым в дорожном строительстве, быть в курсе инноваций в отрасли. Это платформа для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и поиска новых решений, - отметил Александр Чубаровский.
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ремонт дороги

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