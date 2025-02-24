Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая

В феврале директора школ Заиграевского района Бурятии посетили горнолыжный курорт «Феникс» в Китае, куда ежегодно слетаются спортсмены на международные лыжные соревнования и удачно попали на празднование фестиваля красных фонарей. В Поднебесную они отправились в составе делегации педагогов республики для участия с 11 по 20 февраля в международной стажировке по исследовательской и образовательной деятельности в КНР.

- Ознакомились с основными турзонами Маньчжурии и района Джалайнур. Посетили исторические места, учебные заведения, центр робототехники и искусственного интеллекта, тематический парк мамонтов, музей науки и технологий, музей паровозов. Посмотрели детскую исследовательскую базу в г. Аргуна и величественный музей хлеба. В г. Хайлар руководители посетили начальную школу Имин, где обучаются 2400 детей, профессионально-техническое училище и университет Хулунбуира, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево» со ссылкой на местное Управление образования.

Отметим, поездку организовали для налаживания партнерских связей в сфере образования между странами. Следующим этапом планируют путешествия учащихся школ Заиграевского района с целью ознакомления с Восточной культурой и техническим прогрессом дружественного нам государства.

Фото: loon.site