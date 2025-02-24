Общество 24.02.2025 в 17:08

Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая

Поездка удалась благодаря международной стажировке
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая

В феврале директора школ Заиграевского района Бурятии посетили горнолыжный курорт «Феникс» в Китае, куда ежегодно слетаются спортсмены на международные лыжные соревнования и удачно попали на празднование фестиваля красных фонарей. В Поднебесную они отправились в составе делегации педагогов республики для участия с 11 по 20 февраля в международной стажировке по исследовательской и образовательной деятельности в КНР.

- Ознакомились с основными турзонами Маньчжурии и района Джалайнур. Посетили исторические места, учебные заведения, центр робототехники и искусственного интеллекта, тематический парк мамонтов, музей науки и технологий, музей паровозов. Посмотрели детскую исследовательскую базу в г. Аргуна и величественный музей хлеба. В г. Хайлар руководители посетили начальную школу Имин, где обучаются 2400 детей, профессионально-техническое училище и университет Хулунбуира, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево» со ссылкой на местное Управление образования.

Отметим, поездку организовали для налаживания партнерских связей в сфере образования между странами. Следующим этапом планируют путешествия учащихся школ Заиграевского района с целью ознакомления с Восточной культурой и техническим прогрессом дружественного нам государства.

Фото: loon.site

Теги
школы стажировка курорт Китай

Все новости

Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму
24.02.2025 в 17:47
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык
24.02.2025 в 17:35
Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая
24.02.2025 в 17:08
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
24.02.2025 в 17:03
«Болят животы и обострился гастрит»
24.02.2025 в 16:41
В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно
24.02.2025 в 16:30
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
24.02.2025 в 16:14
Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО
24.02.2025 в 15:46
ВСЖД перечислила в январе в бюджет Бурятии более 111 млн рублей
24.02.2025 в 15:39
В Бурятии побывал известный российский музыкант
24.02.2025 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык
Победителей второго сезона конкурса "Дальний Восток -Земля приключений"  объявят уже в марте
24.02.2025 в 17:35
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы и новые технологии в дорожном строительстве
24.02.2025 в 17:03
«Болят животы и обострился гастрит»
В Новосибирске родители школьников жалуются на некачественное питание в столовой
24.02.2025 в 16:41
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
Они прожили вместе более 70 лет
24.02.2025 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru