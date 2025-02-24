Общество 24.02.2025 в 17:35

Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык

Победителей второго сезона конкурса "Дальний Восток -Земля приключений"  объявят уже в марте
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык

Светлана Назарова из Бурятии представила на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений» видео о восхождении на вершину Мунку-Сардык в Тункинском районе. Пеший маршрут проходит по реке Белый Иркут к высочайшей точке республики.

- Восхождение на Мунку-Сардык изначально планировалось как проверка своих сил. Когда идёшь по льду реки и слышишь, как под твоими ногами бурным потоком бежит река, это вызывает непередаваемые ощущения. Подъем на саму вершину почти под 90 градусов и виды с нее, где четко видна граница между степной Монголией и горной Россией, стоит увидеть каждому, – поделилась впечатлениями Светлана Назарова.

Пешеходное путешествие длиной в 50 км и продолжительностью три дня начинается с автомобильной части маршрута. Она пролегает по территории Тункинского национального парка с его степными ландшафтами. Далее туристов ожидает переход по реке Белый Иркут и вдоль каньонов к стоянке, где возможно разбить лагерь. Затем путешественникам предстоит подъем по ледникам к высочайшей точке Саян и Бурятии - Мунку-Сардык. Она расположена на высоте 3492 м над уровнем моря на границе с Монголией, уступая лишь двум другим горным пикам России по высоте над уровнем моря — Эльбрусу и Белухе.

Светлана Назарова оставила рекомендации для тех, кто захочет повторить это путешествие:

- для прохождения маршрута необходимо иметь пропуск для нахождения в пограничной зоне,
- лучшее время для путешествия – конец апреля и начало мая,
- необходима специальная экипировка для восхождений в горы,
- обязательное наличие страховочной системы.

Победителей второго сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» объявят в марте этого года.

В этом году на главный приз или одну из номинаций, а также получить возможность показать свой фильм на федеральном телеканале претендуют 42 участника из Бурятии. Подведение итогов и награждение победителей пройдут в Национальном центре «Россия». Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций – 1 млн рублей, за 2 место в номинациях – по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях – по 100 тыс. рублей.

 

Фото: скриншот из видеоролика участника, телеграм-канал конкурса «Дальний Восток- Земля приключений» https://t.me/travelerdv

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