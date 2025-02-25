ТГК-14 проигнорировала депутатов горсовета Улан-Удэ

Контроль за выдачей ордеров на земельные работы и работа с судебными приставами – депутаты горсовета Улан-Удэ предлагают ввести жесткую политику в отношении работы ТГК-14. Вопрос подняли 24 февраля на совместном заседании комитетов горсовета.Изначально депутаты планировали обсудить с представителями энергокомпании и мэрии Улан-Удэ проблемные вопросы по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на теплосетях, а также процесс автоматического перерасчета при массовом снижении качества теплоснабжения. Однако обсуждение прошло без ТГК-14 – их представитель не явился на заседание.Председатель комитета городского хозяйства горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков резко раскритиковал работу энергокомпании, в очередной раз напомнив, что своими действиями она грубо нарушает условия договора, по которому работает с городом.- Параметры надежности и эффективности теплоснабжения не соответствуют заявленным в договоре. По итогам проверки компании в 2021 году, которая оценивала работу за 10 лет, выяснилось, что количество «отказов» на километр сети более чем в два раза превышало плановый показатель. К 2021 году объем теплопотерь на сетях должен был быть снижен до 16%, однако по факту превышал 20%, - кратко рассказал о выявленных нарушениях Сергей Бурдиков.Как отметил депутат, ситуация дошла до того, что сейчас ТГК-14 оказалось неспособно своими силами справляться с аварийными ситуациями.Восстановление благоустройства - это завершающая часть ремонта, однако их объем также не соблюдается. Все это – существенные условия договора, которые были нарушены. По мнению Сергея Бурдикова, в решении вопроса по соблюдению условий договора нужно действовать решительнее, а именно обращаться в суд.К слову, по информации управления административного контроля администрации Улан-Удэ, ТГК-14 должна восстановить 27 объектов благоустройства, из них 21 объект – в Октябрьском районе. Сумма штрафов по протоколам, которые выписывало управление компании в 2024 году и в течение двух месяцев 2025 года, составляет почти 4,5 млн рублей. В суде ТГК-14 пыталась обжаловать решения надзорного органа, однако безрезультатно. Управление административного контроля намерено добиться выплат штрафов через судебных приставов.Также депутаты настаивают, что теплоснабжающая компания должна самостоятельно проводить автоматический перерасчёт за те периоды, когда параметры тепла не соответствовали нормам в результате аварийных ситуаций на объектах и сетях теплоснабжения.- Мы готовы к обсуждению проблемных вопросов, но пока что руководство ТГК-14 нас не слышит. Есть судебные решения, которые показывают, что нарушения с их стороны есть. Но ситуация такова, к сожалению. Что касается вопросов по автоматическому перерасчету и выдаче ордеров на земельные работы, мы попросили ответственные комитеты взять их на контроль, - подвел итоги обсуждения председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.