Госархив Бурятии помог бывшему малолетнему узнику фашизма

Архив Бурятии присоединился к акции «80 добрых дел» и накануне навестил бывшего малолетнего узника фашизма, главного редактора газеты «Судьба» и Почетного гражданина Республики Бурятия Леонида Кирилловича Синегрибова.

- Леонид Кириллович – давний партнер и добрый друг Государственного архива, совместно с которым было реализовано большое количество проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Его личный фонд находится на постоянном хранении, - рассказывают в Госархиве республики

Мужчине оказали небольшую помощь по хозяйству и помогли убрать снег во дворе, также разобрали архив и взяли интервью для истории.

Фото: Госархив Бурятии