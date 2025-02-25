Общество 25.02.2025 в 09:34
Госархив Бурятии помог бывшему малолетнему узнику фашизма
Мужчине помогли по хозяйству и взяли интервью
Текст: Елена Кокорина
Архив Бурятии присоединился к акции «80 добрых дел» и накануне навестил бывшего малолетнего узника фашизма, главного редактора газеты «Судьба» и Почетного гражданина Республики Бурятия Леонида Кирилловича Синегрибова.
- Леонид Кириллович – давний партнер и добрый друг Государственного архива, совместно с которым было реализовано большое количество проектов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Его личный фонд находится на постоянном хранении, - рассказывают в Госархиве республики
Мужчине оказали небольшую помощь по хозяйству и помогли убрать снег во дворе, также разобрали архив и взяли интервью для истории.
Фото: Госархив Бурятии
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