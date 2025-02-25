Сотни домов останутся сегодня без электричества в Улан-Удэ

Очередные масштабные отключения электроэнергии пройдут сегодня в Улан-Удэ. Их причина – ремонтные работы на электросетях, сообщили в мэрии города.- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональная училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, Скважина №8, Таёжная 26.- мкрн Забайкальский ул. Совхозная 32-111, ул. Шукшина 1-15, ул. Лавровая 6-17, школа №55, ул. Ледовая 1-25, ул. Линейная 1-23, котельная по ул. Совхозная, ясли-сад №47 по ул. Совхозная 67б, ул. 30 лет Победы 1-73, ул. Речная 1-43, ул. Калиновая, ул. Костровая- ул. Перспективная 12-40, Проходной пер. 1-10, ДНТ «Оптимист», ДНТ «Октябрьское».- ДНТ «Авиатор-2» ул. Вишневая 1а, 1-13, ул. Полярная 13а, 1-48, ул. Брусничная 22а, 1-22, ул. Клубничная 1-18.- ул. Светлая 1-18, пер. Лесной 1-33, ул. Навигатор 1-36, ул. Центральная 1-44, 395 уч. Строителей 1-10, Полярная 1-13, ул. Связи 37, ул. Спортивная 1-98, ул. Молодежная 1-27, ул. Связи 1-35, ул. Чистая 1-9, уч-357, ул. Озерная 1-96.- ул. Комарова 1-151, ул. Дачная 1-62, ул. Баянгольская 2-39, ул. Кедровая 1-57, ул. Садовая 14а, 1-20, Пер. Садовый 1-24а- сад «Дружба» ул. 1-14- ул. Багульная- ул. 1-Дзержинская 1-194, ул. Строительная 1-46, ул. Уральская 1-54, ул. Верхняя 2-44, Строительный пер. 12-22, ул. Молодежная 2-17, ул. Калужская 38–58.- Комсомольский пер. 2-14, ул. 2-Дзержинская 1-56, ул. Амагаева 23-88, ул. Жуковского 6-54, ул. Черняховского 2–22.- ул. Щорса 42 - 92, ул. Лысогорская 41 - 92, ул. Осипенко 4 - 6, Промышленный пер. 2 - 28, ул. Чапаева 4 - 11, ул. Дзержинского 193б, детсад № 41 по ул. Добролюбова 33, котельная ФГОУ ВПО "БГСХА" по ул.1-Дзержинская 193, ул. Добролюбова 191 - 193, ул. Кузнецкая 7, ул. Кузнецова 1 – 56- садовый проезд 8А, ул. Новоселов 7-13, Панорамная 13, Жарковая 13-60, Весенний проезд 3-59, ул. Связистов 3-101- мкрн Забайкальский: ДНТ «Единство», «Весна», «Надежда», частично по ул. Лавровая, Жасминовая, Н. Андрушкевича, Эластинская, Новоснежная.Также для поиска и устранения утечек на сетях теплоснабжения с 10:00 до 14:00по следующим адресам:- ул. Гарнаева 8, 10, 12, ул. Чайковского 28- ул. Чкалова 13