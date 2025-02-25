Общество 25.02.2025 в 09:54

Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона

За 2024 год их сумма составила чуть больше ста долларов
A- A+
Текст: Чингис Шоноев
Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
Фото: freepik.com
Каждый монгольский гражданин как прямой акционер и непосредственный владелец акций крупнейшего государственного экспортера угля - компании «Эрдэнэс Таван-толгой» (ЭТТ) получит дивиденды 28 февраля, когда в стране начнут отмечать последний день года дракона по лунному календарю. Об этом сообщила пресс-служба ЭТТ.

«Совет директоров нашей компании выполнит решение правительства Монголии о выплате всем ее гражданам дивидендов от экспорта угля. Они за 2024 год составили 350 тыс. тугриков (около $102), из них 135 тыс. тугриков перечислили авансом перед новогодними праздниками в декабре 2024 года. Еще 100 тыс. тугриков (почти $29) граждане получат 28 февраля 2025 года, когда по монгольской традиции наступит последний день года дракона по лунному календарю», – сообщили в госкомпании.

Ранее по итогам заседания монгольского правительства глава его администрации Ням-Осорын Учрал объявил, что с 2025 года граждане будут получать эти дивиденды каждый квартал, чтобы уменьшить их влияние на инфляцию. Поэтому оставшуюся сумму от дивидендов за 2024 год выплатят в апреле 2025 года.

При этом граждане смогут выбрать между получением дивидендов наличными или внесением их на свои депозиты и сберегательные счета. Для этого внесут поправки в закон о Фонде национального благосостояния (ФНБ) на весенней сессии парламента, которая откроется 17 марта 2025 года.
Теги
Монголия

Все новости

Лисьи женихи метят леса Бурятии фиалковыми ароматами
25.02.2025 в 10:31
В Бурятии водитель «Черри» оказался в больнице после ДТП
25.02.2025 в 10:20
В Бурятии соберутся лучшие гимнастки со всего Дальнего Востока
25.02.2025 в 10:13
Крупный пожар потушили в Кяхте
25.02.2025 в 10:04
17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона
25.02.2025 в 10:00
Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
25.02.2025 в 09:54
Сотни домов останутся сегодня без электричества в Улан-Удэ
25.02.2025 в 09:43
Госархив Бурятии помог бывшему малолетнему узнику фашизма
25.02.2025 в 09:34
ТГК-14 проигнорировала депутатов горсовета Улан-Удэ
25.02.2025 в 09:27
В районах Бурятии возьмутся за бесконтрольный выпас скота
25.02.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Лисьи женихи метят леса Бурятии фиалковыми ароматами
В республике открылся сезон лисьих свадеб
25.02.2025 в 10:31
17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона
Объявление о продаже гаджета разместили мошенники
25.02.2025 в 10:00
Сотни домов останутся сегодня без электричества в Улан-Удэ
Энергетики будут ремонтировать электросети
25.02.2025 в 09:43
Госархив Бурятии помог бывшему малолетнему узнику фашизма
Мужчине помогли по хозяйству и взяли интервью
25.02.2025 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru