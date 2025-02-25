Общество 25.02.2025 в 10:00

17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона

Объявление о продаже гаджета разместили мошенники
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Текст: Елена Кокорина
17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона

Уже в который раз школьники в Улан-Удэ становятся жертвами мошенников, теряя как свои деньги, так и своих ближних родственников. Накануне на их приманку в виде телефона по заниженной цене попался 17-летний школьник.

- Подросток наткнулся на объявление о продаже модного гаджета по низкой цене в одном из мессенджеров. Договорившись с продавцом, он перевел 40 тысяч рублей на указанный номер телефона. Однако сразу после этого мошенник заблокировал его и удалил всю переписку. Мама потерпевшего, узнав о произошедшем, обратилась в полицию, - рассказывают в полиции.

Накануне мошенники обвели вокруг пальца 17-летнюю школьницу, которая отдала мошенников все бабушкины сбережения. 300 тысяч рублей она доверила внучке на хранение.

Фото: loon.site

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