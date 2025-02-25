Лисьи женихи метят леса Бурятии фиалковыми ароматами

В середине февраля у лисиц начинается гон, во время которого они очень активно метят лесную территорию. Примечательным является тот факт, что благоухание этих самых лисьих меток многие сравнивают с ароматом фиалок.

- Во время лисьих свадеб самцы и самки делают всё, чтобы привлечь потенциальную «половинку»: самки очень специфично кричат, а самцы ведут активный поиск лучших «невест» и, в случае необходимости, вступают в драки с соперниками. Чтобы скорее найти друг друга, оба пола оставляют «благоухающие» метки. Их можно назвать даже ароматными: запах половых желез напоминает запах фиалки, поэтому иногда их называют фиалковыми железами, - рассказывают в Забайкальском нацпарке.

В ведомстве отмечают, что родители-лисицы одинаково заботятся о потомстве и друг о друге.

- Они хорошо кормят подрастающее поколение и тщательно обучают их мастерству охоты и выживания. Пары лисицы формируют на много лет, так что выбор нужно сделать верный. Желаем всем лисицам успешно пережить период гона и обзавестись крепкой семьёй, - добавили в нацпарке.

Фото: loon.site