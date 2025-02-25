Охотничьи билеты в Бурятии станут электронными

Охотбилеты в Бурятии теперь будут выдавать и в электронном виде. Изменения законодательства в сфере охоты вступили в силу с января 2025 года.

- Теперь вновь выдаваемые охотничьи билеты выдаются в форме электронного документа, однако по желанию заявителя Бурприроднадзор может выдать и бумажный билет. Зеленые охотничьи билеты – продолжают действовать, поэтому изменения касаются только граждан, получающих билеты с 1 января 2025 года, - комментируют в Бурприроднадзоре.

Электронный билет отобразится у охотника на госуслугах в разделе «документы» и доступен для предъявления в мобильном приложении «Госуслуги». Предъявление билета с использованием смартфона приравнено к предъявлению бумажной версии охотничьего билета.

- При отсутствии связи либо интернет соединения, электронный охотничий билет также доступен для предъявление в Госуслугах, для этого необходимо будет перейти в режим офлайн, - предупредили в ведомстве.

Одновременно с заявлением о выдаче охотничьего билета заявитель представляет личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении. Чтобы избежать отказа в выдаче документа, Бурприроднадзор рекомендует ознакомиться с требованиями к фотографии. Ее размер должен быть 30 х 40 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону 44-44-97.

Фото: Бурприроднадзор