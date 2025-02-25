Общество 25.02.2025 в 10:59

Охотничьи билеты в Бурятии станут электронными

Изменения вступили в силу с января 2025 года
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Охотничьи билеты в Бурятии станут электронными

Охотбилеты в Бурятии теперь будут выдавать и в электронном виде. Изменения законодательства в сфере охоты вступили в силу с января 2025 года.

- Теперь вновь выдаваемые охотничьи билеты выдаются в форме электронного документа, однако по желанию заявителя Бурприроднадзор может выдать и бумажный билет. Зеленые охотничьи билеты – продолжают действовать, поэтому изменения касаются только граждан, получающих билеты с 1 января 2025 года, - комментируют в Бурприроднадзоре.

Электронный билет отобразится у охотника на госуслугах в разделе «документы» и доступен для предъявления в мобильном приложении «Госуслуги». Предъявление билета с использованием смартфона приравнено к предъявлению бумажной версии охотничьего билета.

- При отсутствии связи либо интернет соединения, электронный охотничий билет также доступен для предъявление в Госуслугах, для этого необходимо будет перейти в режим офлайн, - предупредили в ведомстве.

Одновременно с заявлением о выдаче охотничьего билета заявитель представляет личную фотографию в черно-белом или цветном исполнении. Чтобы избежать отказа в выдаче документа, Бурприроднадзор рекомендует ознакомиться с требованиями к фотографии. Ее размер должен быть 30 х 40 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора.

За более подробной информацией можно обратиться по телефону 44-44-97.

Фото: Бурприроднадзор

Теги
охотбилеты

Все новости

Библиотеки Улан-Удэ приглашают жителей города на концерты и конкурсы
25.02.2025 в 11:45
Жительницу Бурятии отправили в СИЗО за смертельный наезд
25.02.2025 в 11:24
В Бурятию приехали эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства
25.02.2025 в 11:24
Охотничьи билеты в Бурятии станут электронными
25.02.2025 в 10:59
В Улан-Удэ воровка устроила скандал в магазине
25.02.2025 в 10:48
Лисьи женихи метят леса Бурятии фиалковыми ароматами
25.02.2025 в 10:31
В Бурятии водитель «Черри» оказался в больнице после ДТП
25.02.2025 в 10:20
В Бурятии соберутся лучшие гимнастки со всего Дальнего Востока
25.02.2025 в 10:13
Крупный пожар потушили в Кяхте
25.02.2025 в 10:04
17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона
25.02.2025 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
В Бурятию приехали эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства
Они посетят все детские социальные учреждения республики
25.02.2025 в 11:24
Лисьи женихи метят леса Бурятии фиалковыми ароматами
В республике открылся сезон лисьих свадеб
25.02.2025 в 10:31
17-летний школьник остался без 40 тысяч при покупке телефона
Объявление о продаже гаджета разместили мошенники
25.02.2025 в 10:00
Все граждане Монголии получат дивиденды от экспорта угля в последний день года дракона
За 2024 год их сумма составила чуть больше ста долларов
25.02.2025 в 09:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru