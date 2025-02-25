В Бурятию приехали эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. С 24 по 28 февраля эксперты проверяют работу детских учреждений и эффективность помощи семьям.

- В Бурятии количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 1,8 % от общей численности детского населения. Из 4546 детей этой категории - 4292 ребенка или 95 %, находятся на воспитании в семьях, в 2024 году усыновлены (удочерены) 75 детей, - сообщила министр социальной защиты населения Татьяна Быкова.

24 февраля эксперты ознакомились с работой Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В учреждении соцзащиты находятся 18 детей в возрасте от двух до 16 лет из г. Улан-Удэ, Иволгинского и Курумканского районов.

Также на сегодня в Бурятии работают 10 Семейных МФЦ, два из них - в г. Улан-Удэ на базе детских социальных учреждений. Там семьи получают консультации и поддержку.

Фото: правительство Бурятии