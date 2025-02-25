Россельхознадзор Бурятии прикрыл десяток продавцов Wildberries и Ozon

Управлением Россельхознадзора по Бурятии был проведен мониторинг 30-ти интернет-страниц на маркет-плейсах «Wildberries» и «OZON», содержащих предложения о продаже ветеринарных лекарственных препаратов. Некоторые из них оказались без лицензии на осуществление продаж и теперь ими займется Роскомнадзор.

- В результате проверок было выявлено 10 интернет-магазинов с противоправным контентом, а именно – с предложением о продаже лекарственных препаратов лицами, не имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Сведения о данных сайтах были направлены в Роскомнадзор для ограничения доступа к запрещенной информации. На сегодняшний день по указанным в обращении адресам информация недоступна, - рассказали в Россельхознадзоре.

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