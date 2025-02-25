В Бурятии берег реки укрепили под надзором прокуратуры

В Иволгинском районе Бурятии потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы защитить жителей села Ганзурино от возможного подтопления. В ходе проверки надзорщики выяснили, что местные власти ничего не делают в этом направлении. Только после прокурорского представления в адрес главы власти организовали конкурс, по итогам которого с подрядчиком заключили контракт на 21 млн рублей. Ход работ контролировали прокуратура.«В результате вмешательства прокуратуры проведено укрепление берега реки Селенги с частичным восстановлением береговой линии протяженностью 242 метра. Выполненные работы предотвратили обрушение береговой линии реки от размыва водами и обеспечили безопасность населенного пункта», - отчитались сегодня в надзорном ведомстве.