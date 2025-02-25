Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую

Совет по науке и технологиям, созданный приказом Министра транспорта и автомобильных дорог Монголии, обсудил и поддержал технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства метрополитена в Улан-Баторе на своем очередном заседании 21 февраля. Проект был разработан в партнерстве с компаниями Duhua Engineering, Korean Railway Corporation, Korea National Railway и Suson Engineering, сообщает агентство «Монцамэ».По итогам заседания было рекомендовано включить предложения и рекомендации членов совета в ТЭО и детальный проект.Проект метрополитена в Улан-Баторе предусматривает строительство линии протяженностью 19,4 км от Толгойта до парка Единства с 15 станциями и депо для ремонта и технического обслуживания. Согласно расчетным данным, после ввода в эксплуатацию линия будет перевозить 17 тысяч 200 пассажиров в час в одном направлении в час пик.Для оказания консультационных услуг по проекту строительства метрополитена был выбран консорциум в составе компаний Dohwa Engineering, Korea Railway, Soosung Engineering и Korea Railroad Corporation.Технико-экономическое обоснование, разработанное японским агентством международного сотрудничества в 2013 году, было полностью обновлено, проведено еще шесть инженерно-геологических и других фундаментальных исследовательских работ.В частности, бурение инженерно-геологических скважин проводилось в 42 точках столицы глубиной 30 метров через каждые 500 метров вдоль планируемого маршрута метрополитена, а также исследованы образцы грунта.