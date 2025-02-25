Общество 25.02.2025 в 14:04

Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую

Линия метрополитена превысит 19 км и будет состоять из 15 станций
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Текст: Иван Иванов
Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую
Фото: архив «Номер один»
Совет по науке и технологиям, созданный приказом Министра транспорта и автомобильных дорог Монголии, обсудил и поддержал технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства метрополитена в Улан-Баторе на своем очередном заседании 21 февраля. Проект был разработан в партнерстве с компаниями Duhua Engineering, Korean Railway Corporation, Korea National Railway и Suson Engineering, сообщает агентство «Монцамэ».

По итогам заседания было рекомендовано включить предложения и рекомендации членов совета в ТЭО и детальный проект.

Проект метрополитена в Улан-Баторе предусматривает строительство линии протяженностью 19,4 км от Толгойта до парка Единства с 15 станциями и депо для ремонта и технического обслуживания. Согласно расчетным данным, после ввода в эксплуатацию линия будет перевозить 17 тысяч 200 пассажиров в час в одном направлении в час пик.

Для оказания консультационных услуг по проекту строительства метрополитена был выбран консорциум в составе компаний Dohwa Engineering, Korea Railway, Soosung Engineering и Korea Railroad Corporation.

Технико-экономическое обоснование, разработанное японским агентством международного сотрудничества в 2013 году, было полностью обновлено, проведено еще шесть инженерно-геологических и других фундаментальных исследовательских работ.

В частности, бурение инженерно-геологических скважин проводилось в 42 точках столицы глубиной 30 метров через каждые 500 метров вдоль планируемого маршрута метрополитена, а также исследованы образцы грунта.
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с 19 по 25 февраля

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