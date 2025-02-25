Общество 25.02.2025 в 14:47

Школьников Бурятии приглашают поехать Международный детский саммит

Он состоится во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток) с 28 мая по 17 июня
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Школьников Бурятии приглашают поехать Международный детский саммит

Объявлен старт приема заявок на Международный детский медиа-саммит в РДЦ «Океан». Прием заявок открыт до 10 марта 2025 года. Саммит проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Союза журналистов России и МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Международный детский медиа-саммит – это 21-дневный форум для юных медиа-профессионалов в возрасте от 13 до 17 лет. Мероприятие пройдет в Российском детском центре «Океан» (г. Владивосток) с 28 мая по 17 июня. Участники смогут развить свои навыки в журналистике, видеопроизводстве, SMM, PR и других направлениях медиа, а также обменяться опытом с единомышленниками из России и соседних стран, - сообщает сайт «Все конкурсы».

Проживание, питание и трансфер из Владивостока обеспечивает центр «Океан».

Принять участие могут подростки 13–17 лет, независимо от уровня подготовки в сфере медиа. Важно продемонстрировать интерес к журналистике, цифровым медиа и общественным темам.

Чтобы подать заявку, необходимо выполнить два задания.

Подробная информация о конкурсе на сайте мероприятия.

 

Фото: сайт конкурса https://mediasummit.ynpress.com/ru

Все новости

Школьников Бурятии приглашают поехать Международный детский саммит
25.02.2025 в 14:47
Вахтовик из Бурятии лишился почти миллиона, думая, что помогает спецслужбам
25.02.2025 в 14:36
В Улан-Удэ презентуют фильм про арестованную тетю
25.02.2025 в 14:35
В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала»
25.02.2025 в 14:28
Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую
25.02.2025 в 14:04
Слепой музыкант из Бурятии написал песню об СВО
25.02.2025 в 13:14
В Бурятии берег реки укрепили под надзором прокуратуры
25.02.2025 в 12:47
Россельхознадзор Бурятии прикрыл десяток продавцов Wildberries и Ozon
25.02.2025 в 12:30
Молодой житель Бурятии круто погулял за счет хвастливой золотодобытчицы
25.02.2025 в 12:18
На масленицу улан-удэнцам подарят живого барана
25.02.2025 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Разработка проекта метро в Улан-Баторе вышла на финишную прямую
Линия метрополитена превысит 19 км и будет состоять из 15 станций
25.02.2025 в 14:04
В Бурятии берег реки укрепили под надзором прокуратуры
Теперь жители села защищены от подтопления
25.02.2025 в 12:47
Россельхознадзор Бурятии прикрыл десяток продавцов Wildberries и Ozon
Все они продавали товар без лицензии
25.02.2025 в 12:30
В Бурятию приехали эксперты Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства
Они посетят все детские социальные учреждения республики
25.02.2025 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru