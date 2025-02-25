Школьников Бурятии приглашают поехать Международный детский саммит

Объявлен старт приема заявок на Международный детский медиа-саммит в РДЦ «Океан». Прием заявок открыт до 10 марта 2025 года. Саммит проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Союза журналистов России и МГУ им. М.В. Ломоносова.

- Международный детский медиа-саммит – это 21-дневный форум для юных медиа-профессионалов в возрасте от 13 до 17 лет. Мероприятие пройдет в Российском детском центре «Океан» (г. Владивосток) с 28 мая по 17 июня. Участники смогут развить свои навыки в журналистике, видеопроизводстве, SMM, PR и других направлениях медиа, а также обменяться опытом с единомышленниками из России и соседних стран, - сообщает сайт «Все конкурсы».

Проживание, питание и трансфер из Владивостока обеспечивает центр «Океан».

Принять участие могут подростки 13–17 лет, независимо от уровня подготовки в сфере медиа. Важно продемонстрировать интерес к журналистике, цифровым медиа и общественным темам.

Чтобы подать заявку, необходимо выполнить два задания.

Подробная информация о конкурсе на сайте мероприятия.

Фото: сайт конкурса https://mediasummit.ynpress.com/ru