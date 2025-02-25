Жителей Улан-Удэ просят не душить деревья

- К примеру, в лесу на Комушке есть места, где завязанные хадаки, ленты как тугой стальной обруч сжимают ствол, и деревья начинают высыхать. В прежние времена хадаки повязывали на ветки, а сами ленты были не синтетическими, а обычными хлопчатобумажными, которые со временем тлели и разлетались, - рассказала главный лесничий Ксения Малых.





С началом нового года по буддийскому календарю жители Бурятии традиционно вывешивают хий морин - освященный флажок с пожеланием благополучия. В крупных дацанах Улан-Удэ для них обустроены специальные места. Благодаря этому многие горожане перестали вешать флажки на живые деревья. Однако, как отмечают в Городском лесничестве, в лесах всё равно остаются места, где люди продолжают вредить природе даже исходя из благих побуждений.В связи с этим сотрудники Городского лесничества просят улан-удэнцев и жителей Бурятии не привязывать хий морины и хадаки на деревья в лесу.В Буддийской традиционной Сангхе России также просят не вешать хадаки и ленточки (зурам, сэмэлгэ, дарцог, хии-морин) на живые деревья. Ламы просят при возможности убирать с деревьев ленточки и хадаки, которые их душат и убивают. В Сангхе отмечают, что природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей и лесов.Известная шаманка Оксана Ким также говорит о том, что на стволах деревьев вешать хадаки не рекомендуется. Если хочется именно таким образом проявить уважение к небесным божествам, нужно поставить столб - сэргэ – прообраз древней коновязи.