В Бурятии за долги продают скульптуру буддийской богини

Управление Росимущества по Забайкальскому краю и Республике Бурятия получило от бурятских судебных приставов 250-килограммовую бронзовую скульптуру Зеленой Тары – очень известной среди буддистов богини.Приставы в августе прошлого года постановили, что буддийский атрибут должен быть реализован Росимуществом на открытых торгах. Росимущество выполняет функцию продавца. Приставы исполняют решение суда, вступившее в законную силу, поэтому никаких претензий к ним быть не может. Но все равно немного грустно, что такое происходит перед наступлением 1 марта очередного Нового года по лунному календарю.Высота скульптуры 1,1 м. Находится в Улан-Удэ на Левом берегу и является собственностью ООО «Лотос». На торгах ее отнесли в категорию «Мебель и предметы интерьера».21 февраля начался период, в течение которого желающие купить скульптуру могут подавать заявки. Он продлится месяц. Торги назначены на 24 марта на электронной торговой площадке, принять участие в них смогут только те заявители, которых аукционная комиссия признает участниками торгов.Начальная цена продажи достаточно высока – 6,1 млн рублей без учета НДС, а шаг аукциона равен 183 тысячам рублей, т. е. трем процентам от начальной цены. Интервал подачи ценового предложения - 10 минут.Претендовать на буддийскую скульптуру смогут российские и иностранные граждане, российские и иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели.Торги стали последствием судебного разбирательства в Улан-Удэ, в центре которого оказалось ООО «Лотос». Одна гражданка заключила с фирмой договор аренды грузового автомобиля без экипажа. Женщина передала автомобиль, а фирма обязалась оплачивать арендную плату. Но все закончилось в суде, который рассмотрел иск горожанки.Женщина заявила, что «с момента заключения договора ответчик ни разу не вносил оплату по договору аренды». Истица также сказала, что «узнала, что автомобиль находится в разобранном состоянии, от автомобиля осталось только шасси». Она потребовала, чтобы ООО «Лотос» выплатило ей деньги – долги по аренде, неустойку, стоимость машины и т. д.Суд был непростым. Так, возник спор о дате заключения договора аренды. «По ходатайству ответчика была назначена техническая экспертиза по определению давности документа, сторона истца отказалась от проведения экспертизы в части установления давности изготовления договора аренды», - констатировала Фемида.В ходе рассмотрения дела Фемида установила, что гражданка являлась соучредителем «Лотоса» и ее провозгласили заинтересованной в совершении «Лотосом» указанной сделки.Автомобиль находился на территории фирмы, использовался ООО по назначению, но в результате пожара на территории авто получило повреждения.Судебная оценочная экспертиза показала, что машина разукомплектована, общее состояние автомобиля - 90 % износа и ремонт экономически нецелесообразен.Среднюю рыночную стоимость автомобиля определили, как 1 347 000 рублей. Сумму постановили взыскать с фирмы в пользу гражданки, чем сейчас и заняты приставы. Правда, непонятно одно - почему за такой долг на продажу выставили религиозный атрибут, который стоит гораздо дороже? Может быть, имущества подешевле не нашлось?Что до торгов, посмотрим найдутся ли желающие купить себе необычный лот. Мы не нашли в документации сведений о том, что скульптура обладает большой художественной ценностью, является выдающимся произведением искусства.Видимо, скульптура довольно заурядная.Тем не менее, посмотрим, будет ли за нее бороться рублем какой-нибудь государственный, муниципальный музей Бурятии или она уйдет в частную коллекцию. Во всяком случае, думаем, маловероятно, что победит фирма, скупающая металл, и после продажи, эту Зеленую Тару переплавят на слитки бронзы.