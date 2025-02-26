Цены в Бурятии продолжают расти

Бурятстат обнародовал информацию о ситуации с ценами в январе текущего года. Индекс потребительских цен в январе 2025 года к декабрю 2024 показал рост сразу на 1,1%.Если посмотреть показатель января-2025 к январю-2024, то рост составил 10,2%.В минувшем январе особенно подорожали продукты (в их число включаются и алкогольные напитки): всего за месяц сходить в магазин в республике стало дороже на 1,8%.На таком фоне жителям Бурятии, наверное, хотелось бы, чтобы власти республики собрали всех торговцев продовольствием, а также местных производителей продуктов питания и подписали с ними всеобщее коллективное соглашение о моратории на повышение цен на еду. Однако такое вряд ли возможно.Еще одним способом сдерживания роста цен видится массовый приход в республику крупных федеральных розничных сетей, что повысило бы конкуренцию в сфере розничной продовольственной торговли. «Пятерочка» вроде бы понемногу развивается, но этого явно недостаточно. Хотелось бы видеть более заметные шаги в этом направлении, так как мощных федеральных сетей, торгующих едой в России, немало.С 4 февраля, как известно, покинул свой пост министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев. Он был во главе ведомства чуть больше двух лет. Связан ли его уход с должности с неблагоприятной ситуацией с ростом цен, неизвестно.Остается надеяться, что следующий чиновник, который займет министерское кресло, сможет предпринять эффективные противоинфляционные шаги и по итогам текущего года республика не попадет в число регионов-рекордсменов по росту цен в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах вместе взятых.Что касается январской инфляции продовольствия, то не надо думать, что основной вклад в эти 1,8% внесли овощи-фрукты. Индекс потребительских цен на продукты без плодоовощной продукции в январе 2025 составил 1,6%.Среди подорожавшей еды - подсолнечное масло (плюс 2,3% к декабрю), макаронные изделия (2,5%), хлеб и хлебобулочные изделия (3,2%), мясо и птица (1%), куриные яйца (1,7%), алкоголь (2,8%). Зато, как отмечает Бурятстат, среди подешевевшего - крупы и бобовые (минус 0,9% к декабрю).Но больше всего по карманам жителей Бурятии ударили расходы на резко подорожавшие, по сравнению с 2024 годом, хлеб и хлебобулочные изделия (цены января 2025 к январю 2024 поднялись на 16%). Еще один подскочивший по стоимости товар - молоко и молочная продукция, плюс 16%.При этом, разумеется, молоко с хлебом еще не так ужасающе смотрятся, как молоко с хлебом, на который намазано сливочное масло. Последнее за год наценилось, по сведениям бурятской статистики, аж на 31,3%.Вывод из описанной тенденции будет в стиле «лихих» 90-х. Если у вас есть деньги, то покупайте сегодня нужную вам еду длительного хранения в как можно большем количестве. Запас карман не тянет. Потом она подорожает, и на аналогичную сумму вы сможете купить меньше. Чтобы выбрать, какие «долгоиграющие» продукты лучше всего купить впрок, рекомендуем посетить официальный сайт Бурятстата и оценить темпы инфляции по разным видам продовольствия.На наш взгляд, следует сделать упор на продукты, которые дорожают темпами, превышающими размер ставок по банковским вкладам. Например, оцените историю с тем же сливочным маслом.«Сливочномасляный» рост цен составил 31,3% годовых. А был ли у банков в Бурятии депозит, который принес был вкладчику 31,3% годовых (то есть сохранил бы паритет «сливочномасляной» покупательной способности денег)?Надо анализировать, что выгоднее: положить часть «продовольственных» денег на депозит или вложить в какую-то нужную еду, которая дорожает быстрее, чем растет банковский вклад. Окончательное решение каждый покупатель принимает сам. Взвесьте и следующее. Не исключено, что банки могут вдруг снизить ставки по вкладам. А случится ли внезапное падение цен на сливочное масло?Запас тем хорош, что повышает уверенность в завтрашнем дне: лежит себе, а вы его потихоньку едите. В телеграм-каналах порой пугают своих читателей тем, что государство может «заморозить» банковские вклады населения. Это вряд ли произойдет. Тем не менее личный запас отличается тем, что руки государства до него не дотянутся.