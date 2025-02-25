Жители Бурятии могут принять участие в проекте «ТопБЛОГ»

Жителей Бурятии приглашают принять участие в проекте «ТопБЛОГ». Участники получат знания о том, как работать в социальных сетях и продвигать свой блог.

Проект реализует Президентская платформа «Россия – страна возможностей» реализует «ТопБЛОГ». В этом году участников ждет обучение ведению блогов в российских соцмедиа: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники, Яндекс.Дзен, RUTUBE, YAPPY.

Дополнительно выделены тематические программы:

- «Про образование» и «Школьный паблик» для учителей и сотрудников, работающих в сфере образования;

- «Про управление» для сотрудников в сфере государственного и муниципального управления и предприятий.

Слушатели получат доступ к актуальным знаниям для работы в социальных сетях, коллаборации с социальными медиа, наставничество от успешных блогеров, продюсирование, проекты с партнерами и продвижение аккаунтов.

Пройти регистрацию можно на сайте проекта (https://topblog.rsv.ru/) до 10 июня.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (929) 506-14-91 с пн по пт, с 09:00 до 19:00 (мск), электронная почта: topblog@rsv.ru.

Фото: loon.site