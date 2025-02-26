Спутниковый контроль животных

Большинство животноводов Республики Бурятия используют Глонасс-маяк «БАЙКАЛТРЭК». При этом очень значительно экономятся средства и время. С помощью маяка поиск животных теперь занимает всего несколько секунд. На любом устройстве, поддерживающем интернет (смартфоне, компьютере) собственники с видят своих коней, коров и овец на фотокарте с точностью до трёх метров в режиме реального времени. А также пройденный ими путь, направление и скорость движения. Своевременно предотвращается вход животного в запрещённую зону для пастьбы и тем самым не допускается потрава, потеря, ДТП и хищение.







Использование маяков в РБ, ИО, ЗК

Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» уже на протяжении 7 лет предоставляет животноводам глонасс-маяки, которые надежно зарекомендовали себя в северных условиях, при повышенной влажности и низких температурах. Самое основное достоинство глонасс-маяка – это длительная, автономная работа – более полугода без подзарядки.





Работа маяка для животных

Ознакомиться с примерами использования, реальной работой глонасс-маяков можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой д. 9 стр. 1/1, помещение 2 и по телефону +7-967-621-55-21. Сайт: gpsrb.ru. Есть аккаунт в 2ГИС. https://vk.com/video-85542529_456239033 . Глонасс-маяки можно приобрести удалённо через Сбер, оплатить кредитной картой и в рассрочку.





Erid: 2VfnxvhbSBA- В настоящее время нашими глонасс-маяками пользуются не только животноводы Республики Бурятия. Очень много наших клиентов в Аге и Усть-Орде, на Алтае, в Туве, Хакассии и Якутии. Мы помогаем следить за тысячами сельскохозяйственных животных. Маяк используют также и за контролем собак - охотничьих и тех, кто убегает. Вообще наш глонасс-маяк универсальный в использовании. Клиенты контролируют больных родственников, которые могут внезапно уйти и потеряться, детей, грузы, автомобили, мототехнику и велосипеды, дорогостоящие инструменты – отмечают специалисты Глонасс-Центра «БАЙКАЛТРЭК».Глонасс-Центр «БАЙКАЛТРЭК» уже в четвёртый раз стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».Реклама. ООО «БАЙКАЛТРЭК» ИНН 0323370560