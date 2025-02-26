В Бурятии соболь-смельчак попался на камеру инспектора

Первая в 2025 году смена на контрольно-наблюдательном пункте «Малая Черемшана» в Забайкальском нацпарке Бурятии вернулась с дежурства с хорошими вестями. Новым обитателем территории около кордона стал соболь.

- В поисках съестного зверёк снуёт везде, залезает даже под крышу. Любопытство и жажда наживы делает его смельчаком, но характер не даёт потерять бдительность. Периодически он встаёт на задние лапы, осматривая территорию вокруг. Замечательное видео удалось снять государственному инспектору Валерию Вторушину, - пишут в группе «Заповедное Подлеморье».

Фото: скриншот видео «Заповедное Подлеморье»