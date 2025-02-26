Общество 26.02.2025 в 09:18

Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ

Отключения затронут множество домов
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Текст: Андрей Константинов
Свет, тепло и воду отключат в Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Сегодня в Улан-Удэ продолжатся масштабные ремонтные работы на электросетях, из-за чего у многих горожан отключат свет. Также из-за ремонта сетей водоснабжения и теплосетей в ряде домов исчезнет холодная и горячая вода, а также отопление.

Электричество отключат по следующим адресам:

с 13:00 15:00

 -ул. Комарова 15Б-100, ул. Ольховая 2-72, п. Зеленый 49, ул. Лучистая 12-83, ул. Седова, ул. Кошевого, кол. Сад Пионер-2, ул. Тюленина, ул. Смирнова, ул. Земнухова, ул. Громовой, скважина пос. Зеленый МУП «Водоканал», производственная база ООО «Байкал Экспорт».

- ул. Гавань, мебельная фабрика «Постулат», пос. Площадка, школа №23, котельная школы №23, скважина МУП «Водоканал» по ул. Авиационной, ул. Сперанского, ул. Авиационная, амбулатория по ул. Авиационная, ул. Верхнеудинская, ул. Таганская, ул. Школьная, ул. Железнодорожников, ДНТ «Молодежное», СНТ «Гавань».

с 10:00 до 16:00

- ул. Лебедева 1-45, 45а, Складская 1-12, Сплавная 1-4, 1а, Степная 1-21, Профессиональное училище №25, Тулаева 1-61, Лесозаводская 1-40, скважина №8, Таёжная 26, ул. Сочинская 1-43

- п. Исток ул. Мирная 2-69, ул. Онежская 1-41, ул. Переулок Мирный 1-6, ул. Ул. Светлогорская 1-6, ул. Еравнинская 20

с 9:00 до 13:00

- ул. Кошевого 5-33, 162, 168, ул. Тюленина 2-29, ул. Шевцовой 2-10,8а,1б,10а,14,4а, ул. Земнухова 2-23,161, ул. Громова 2а, ул. Парижской Коммуны 1-24, ул. Смирнова1-25, скважина (МУП Водоканал).

с 13:00 до 17:00

- ул. Авиаторов 1-53, ул. Клеверная 35-74, ул. Испытателей 35-65

Тепло и горячую воду отключат по следующим адресам:

с 10:00 до 14:00

- ул. Чкалова, 13

с 12:00 до 15:00

- ул. Воронежская, 1, 2, 5, Радикальцева,1а, 2, Хрустальная, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 19, 23, 25, Кундо, 1, 3, 5, 7, 9, Силикатная, 1, 2, 3, 4, Заовражная, 1, 1А, 3, 6, 6А, Печерская,47

- ул. Заовражная, 4, 5, 7, 9, 10б, Нефтянников 11б, 11, 4, 2, 1, ул. Воронежская, 1а к1, ул. Воронежская,1а

- ул. Воронежская, 5, ул. Хрустальная,1а, ул. Воронежская,1Б

Холодную воду отключат с 10:00 до 17:00 по следующим адресам:  

- ул. Пугачева 17, 17б, 17в, 17г, 19, 21, 57, 57а, 57в
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