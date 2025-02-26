Монголия ищет альтернативные варианты поставок нефти

В ходе рабочего визита в КНР министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Цэвэгдоржийн Туваан встретился с генеральным директором Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем и заместителем генерального директора Чжаном Даовэй. Об этом сообщает агенство «Монцамэ».Генеральный директор Хоу Цицзюн подчеркнул, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация обладает большими мощностями по переработке нефти и производству нефтепродуктов, производя более 100 миллионов тонн продукции в год, поэтому у нее есть полный потенциал для поставок продукции на рынок Монголии.Стороны высказали свои мнения о необходимости заключения долгосрочного соглашения о сотрудничестве, создания возможностей и условий для транспортировки и логистики, а также устойчивого сотрудничества.Daqing Oil Field - дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации с более чем 60-летней историей. С момента ввода в эксплуатацию месторождения Дацин там было добыто 2,5 млрд баррелей сырой нефти, что составляет 30% от общего объема добычи сырой нефти в КНР.Напомним, Монголия начала строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Стоимость всего проекта - $1 млрд, средства выделены Экспортно-импортным банком Индии. Проект включает строительство нефтепровода, двухпутной железнодорожной дороги к НПЗ и 19-километровой автодороги.По данным местных СМИ, проектная мощность завода предусматривает переработку 1,5 млн тонн нефти в год. Он будет выпускать 560 тыс. тонн бензина и 670 тыс. тонн дизтоплива ежегодно.Обязанности по строительству завода возложены на компанию «Монгольский нефтеперерабатывающий завод», созданную постановлением правительства страны в апреле 2017 года.Сейчас Монголия полностью зависима от импорта нефтепродуктов из России.