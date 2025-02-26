Бойцов СВО будут обучать в Бурятии управленческим навыкам

Для участников и ветеранов СВО в республике стартовала образовательная программа «Патриоты Бурятии». Участие в республиканском проекте даст возможность бойцам спецоперации обучиться управленческим навыкам для дальнейшей работы на государственной и муниципальной службе, на крупнейших предприятиях республики.

Полугодовое обучение на базе Бурятского госуниверситета разработано по стандартам Президентской академии и включает в себя четыре модуля: академический, культурный, спортивный, патриотический и управленческую мастерскую.

- Курсантов ожидает работа с наставниками и экспертами, стажировки на предприятиях и в органах власти, индивидуальные планы развития и многое другое. После получения необходимых профессиональных и управленческих навыков финалистам программы будет предложено трудоустройство, - пишут глава Бурятии Алексей Цыденов в своем ТГ-канале.

Всех участников программы на каждом этапе будет сопровождать Агентство занятости и предлагать имеющиеся вакансии. На данный момент партнерами программы стали ключевые предприятия Бурятии, все органы республиканской и районных властей также будут вовлечены в процесс.

Для тех, кто сейчас защищает рубежи нашей Родины, предусмотрена возможность отложенного обучения после увольнения с военной службы.

- Уважаемые защитники Родины, регистрируйтесь на сайте ПАТРИОТЫБУРЯТИИ.РФ. Заявки принимаются до 28 марта. Будем работать вместе на благо нашей республики и всей страны, - добавил глава республики.

Фото: Номер один