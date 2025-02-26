С жителей Бурятии взыскали более 6,6 миллиардов рублей

В Бурятии в 2024 году на исполнении судебных приставов находилось более 1 млн. 79 тыс. исполнительных производств.

Благодаря работе сотрудников УФССП России по Бурятии в пользу взыскателей было перечислено свыше 6,63 млрд. рублей, из них в пользу физических лиц - 1,485 млрд. рублей.

- Особое внимание по-прежнему уделялось обеспечению прав детей на получение алиментов и иных затрагивающих права и интересы граждан. По итогам минувшего года в результате применения к должникам мер воздействия было взыскано 838 млн. рублей. Это на 268 млн. рублей больше, чем за 2023 год, - сообщил на заседании итоговой коллегии УФССП России по РБ врио руководителя управления Константин Щукин.

Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов исполнено 47,4 тыс. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса.

Выявлено и пресечено 1705 административных правонарушений.

Фото: Номер один