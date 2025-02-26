Бабушка-Бэтмен

А что, если так: дорога, скорость и полицейские машины на хвосте? Думаете, что мы пересмотрели американских боевиков? А вот и нет! И сейчас докажем.

В столице Бурятии на свет вышла история пенсионерки-лихачки. Женщина умудрилась накопить 69 штрафов за превышение скорости. Именно столько раз авто пенсионерки попадало в объективы дорожных камер. Но оплачивать свою любовь к скорости она не торопилась. Поэтому к ней пришли приставы.

- Задолженность взыскана с банковских счетов должницы. Кроме этого, из-за их несвоевременного погашения злостной нарушительнице придется выплатить еще 39 тыс. рублей в качестве исполнительного сбора. В итоге общая сумма, которую выплатит горожанка, составит 91 тыс. рублей, - рассказали в Службе приставов Бурятии.

Но в ведомстве не ответили на главный вопрос: как пенсионерка умудрилась накопить такое количество штрафов? Может, она участвует в нелегальных ночных гонках? Или в одиночку противостоит местной мафии, по ночам преследуя бандитов? Оставим эту пищу для вашей фантазии. И да, будьте осторожны на дорогах.