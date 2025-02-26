Общество 26.02.2025 в 09:52

Бабушка-Бэтмен

Как вы представляете себя в старости? В кресле-качалке с пряжей у камина, а вокруг  внуки?
A- A+
Текст: Номер один
Бабушка-Бэтмен

А что, если так: дорога, скорость и полицейские машины на хвосте? Думаете, что мы пересмотрели американских боевиков? А вот и нет! И сейчас докажем. 

В столице Бурятии на свет вышла история пенсионерки-лихачки. Женщина умудрилась накопить 69 штрафов за превышение скорости. Именно столько раз авто пенсионерки попадало в объективы дорожных камер. Но оплачивать свою любовь к скорости она не торопилась. Поэтому к ней пришли приставы.

- Задолженность взыскана с банковских счетов должницы. Кроме этого, из-за их несвоевременного погашения злостной нарушительнице придется выплатить еще 39 тыс. рублей в качестве исполнительного сбора. В итоге общая сумма, которую выплатит горожанка, составит 91 тыс. рублей, - рассказали в Службе приставов Бурятии.

Но в ведомстве не ответили на главный вопрос: как пенсионерка умудрилась накопить такое количество штрафов? Может, она участвует в нелегальных ночных гонках? Или в одиночку противостоит местной мафии, по ночам преследуя бандитов? Оставим эту пищу для вашей фантазии. И да, будьте осторожны на дорогах.

Теги
карикатура

Все новости

В Бурятии сельчанин обворовал уснувшую собутыльницу
26.02.2025 в 10:53
На жилье детей-сирот в Бурятии выделили полмиллиарда рублей
26.02.2025 в 10:42
Уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России посмертно
26.02.2025 в 10:23
В Бурятии водитель погиб в перевернувшемся автомобиле
26.02.2025 в 10:11
Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы
26.02.2025 в 10:09
Мать в Бурятии схлопотала уголовное дело выгораживая дочь
26.02.2025 в 10:01
Бабушка-Бэтмен
26.02.2025 в 09:52
С жителей Бурятии взыскали более 6,6 миллиардов рублей
26.02.2025 в 09:43
В Улан-Удэ водитель насадил автомобиль на колонку
26.02.2025 в 09:39
Монголия ищет альтернативные варианты поставок нефти
26.02.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
На жилье детей-сирот в Бурятии выделили полмиллиарда рублей
В очереди за жилплощадью стоит более 5 тысяч человек
26.02.2025 в 10:42
Уроженцу Бурятии присвоили звание Героя России посмертно
Сергей Бакин скончался в госпитале после тяжелого ранения
26.02.2025 в 10:23
Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы
Эта выплата осуществляется из местного бюджета в дополнение к федеральной
26.02.2025 в 10:09
Мать в Бурятии схлопотала уголовное дело выгораживая дочь
Женщина так пыталась избежать конфискации имущества
26.02.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru