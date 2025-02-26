Мать в Бурятии схлопотала уголовное дело выгораживая дочь

Выгораживая свою дочь, попавшуюся в очередной раз за рулем в нетрезвом виде, жительница Кижингинского района Бурятии дала ложные показания на счет принадлежности автомобиля. Таким образом женщина пыталась избежать его конфискации, но, в итоге, сделала только хуже.

Как рассказали в прокуратуре Кижингинского района, местная жительница проходила по уголовному делу за управление транспортным средством в состоянии опьянения имея при этом административное наказание.

- В ходе расследования мать обвиняемой, желая помочь своей дочери избежать предусмотренной законом конфискации транспортного средства, сообщила ложные сведения относительно принадлежности автомобиля. При проверке прокуратуры вскрылись иные факты, поэтому за ложные показания свидетеля в ходе досудебного производства следственным органом было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование, - сообщили в прокуратуре.

Фото: loon.site