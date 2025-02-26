Общество 26.02.2025 в 10:09

Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы

Эта выплата осуществляется из местного бюджета в дополнение к федеральной
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы

Ветераны ВОВ Бурятии получат региональную выплату ко Дню Победы. Эта выплата осуществляется из местного бюджета в дополнение к федеральной. Все выплаты перечислят до 15 марта 2025 года.

- В год 80-летия Победы мы уже начали производить выплаты участникам и инвалидам войны. Труженикам тыла мы начнем выплату в начале марта. Участникам и инвалидам войны за счет республиканского бюджета выплачивается 100 тысяч, на сегодня у нас 20 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Участникам трудового фронта будет выплачено по 10 тысяч. Полагается выплата и гражданам категории «дети войны», тем кто не получает никаких дополнительных льгот. Таких граждан у нас на сегодня 3 586 человек, и они получат по 3 тысячи рублей, - рассказала председатель комитета социальных гарантий министерства социальной защиты населения Бурятии Оксана Емельяненко.

Региональная выплата по 100 тысяч рублей положена:
- Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- Жителям блокадного Ленинграда;
- Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Региональная выплата по 10 тысяч рублей положена:
- Труженикам тыла;
- Ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях в Северной Корее.

Как ранее сообщал «Номер один», по Указу Президента Владимира Путина из федерального бюджета положена выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 80 тысяч рублей, а участникам трудового фронта – 55 тысяч рублей.

 

Фото: Номер один

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