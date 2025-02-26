Жительницу Хакасии привлекли в Бурятии за фиктивную регистрацию

В Бурятии к уголовной ответственности за незаконную регистрацию в жилом помещении будет привлечена жительница Хакасии. Зарегистрировав себя и сына в селе Баргузин, жить она там не намеревалась.

55-летняя женщина, проживающая в Хакассии, являлась собственником деревянного дома в селе Баргузин.

- С помощью доверенного лица она подала документы на регистрацию по месту жительства на себя и сына. Поскольку документы были в порядке, подразделением миграции районного отдела полиции процедура была проведена. Однако вскоре полицейские выяснили, что женщина не имела намерения проживать в помещении, а само жилище не предназначено для проживания, - рассказали в полиции республики.

В ведомстве предупреждают, что фиктивная регистрация граждан по месту жительства в жилом помещении Российской Федерации уголовно наказуема.

Фото: полиция РБ