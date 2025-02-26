В Закаменском районе ремонтируют мост с опережением графика

В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Закаменском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Джида в с. Михайловка. На сегодняшний день уже возведены 5 из запланированных 11 опор.

- В этом году работы на объекте стартовали 9 января. В настоящее время на строительной площадке трудятся 17 рабочих и задействовано 9 единиц спецтехники. По условиям контракта, завершение работ запланировано на декабрь 2025 года. Однако благодаря успешному выполнению текущих задач и опережению графика, существует высокая вероятность досрочной сдачи объекта,- отметил глава Закаменского района Сергей Гонжитов.

На мосту, протяжённостью 186 метров, устроят освещение, барьерное и перильное ограждение, тротуары для пешеходов.

Уже в этом году жители села Михайловка и всего Закаменского района получат современный мост, соответствующий высоким стандартам безопасности и надежности.

Фото: минтранс РБ