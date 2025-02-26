Общество 26.02.2025 в 11:17
Жители Улан-Удэ встретят Сагаалган на трезвую голову
Продажа алкоголя 1 марта будет запрещена
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии в день Сагаалгана, 1 марта, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Бурятии начнет действовать новый антиалкогольный закон. В числе прочего он вводит дополнительные дни запрета на розничную продажу алкоголя. К уже имеющимся «запретным» дням добавятся Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября), новогодние каникулы с 4 по 8 января, Сагаалган, праздник Весны и Труда (1 мая), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). Таким образом, всего в году будет 17 дней, когда продажа алкоголя будет запрещена.
Напомним, с 1 марта 2025 года в Бурятии начнет действовать новый антиалкогольный закон. В числе прочего он вводит дополнительные дни запрета на розничную продажу алкоголя. К уже имеющимся «запретным» дням добавятся Всемирный день здоровья (7 апреля), День семьи, любви и верности (8 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 сентября), новогодние каникулы с 4 по 8 января, Сагаалган, праздник Весны и Труда (1 мая), День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). Таким образом, всего в году будет 17 дней, когда продажа алкоголя будет запрещена.