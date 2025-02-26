Общество 26.02.2025 в 11:34

Жителям Бурятии выдали более 190 тысяч кубометров древесины

Древесину можно получить за попенную оплату для строительства, ремонта, отопления
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии выдали более 190 тысяч кубометров древесины

Жителям Бурятии выдали более 190 тысяч кубометров древесины. Древесину можно получить за попенную оплату для строительства, ремонта, отопления.

- Всего, в 2024 году лесничествами республики было заключено 8 622 договора на реализацию древесины для собственных нужд. Объем заготовки древесины в прошлом году составил 199 тысяч кубометров. Граждане имеют право получить деляну в любом районе, независимо от фактического места жительства. Мы напоминаем, что с 1 января подача заявлений для выделения делян осуществляется через портал ФГИС ЛК, - пояснила Наталья Захваткина, начальник отдела использования лесов.

Законом республики Бурятия установлены следующие нормативы заготовки древесины для собственных нужд:

- для строительства жилых домов - до 200 кубометров 1 раз гражданам;

- для ремонта и реконструкции жилых домов - до 50 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для строительства и ремонта хозяйственных построек - до 25 кубометров 1 раз в 10 лет;

- для отопления на подворье ежегодно: 

в районах Крайнего Севера и приравненных к районам Крайнего Севера - до 40 кубометров, в остальных районах - до 20 кубометров;

- для строительства и ремонта изгородей, навесов, иных собственных нужд - до 5 кубометров древесины на семью 1 раз в 5 лет;

- для возведения жилого строения на дачном земельном участке без права регистрации проживания в нем - до 50 кубометров 1 раз гражданам.

За древесину предусмотрена попенная плата, ее размер зависит от породы дерева и удаленности деляны, стоимость в Бурятии -  от 175 до 500 рублей за кубометр. Также, нужно будет оплатить услуги отвода, цену устанавливает лесхоз.

Для заключения договора купли-продажи древесины жителям Бурятии необходимо регистрировать свои заявления в единой системе ФГИС ЛК. 

 

Фото: Номер один

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