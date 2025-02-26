Общество 26.02.2025 в 11:47

Беречь пешеходов на дорогах Улан-Удэ будут желтые знаки

Внимание водителей привлекают яркими аншлагами
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Текст: Елена Кокорина
Беречь пешеходов на дорогах Улан-Удэ будут желтые знаки

Вблизи остановки «Республиканская больница» по ул. Терешковой в Улан-Удэ накануне были установлены аншлаги. Для водителей на них написали призыв: «Будь внимателен! Пешеходы на дороге – береги их и себя!».

В Комитете по транспорту надеются, что эта мера повысит безопасность и снизит число ДТП на данном участке.

- Важно помнить, что на этом переходе часто происходят наезды на пешеходов, так как некоторые из них нарушают правила и переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водители, соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость вблизи «зебры», а пешеходы убедитесь, что водители вас заметили и уступают дорогу. Берегите себя и других! Соблюдение правил – залог вашей безопасности, - предупреждают в ведомстве.

Напомним, что всего пару дней назад на пешеходном переходе у остановки Республиканская больница внедорожник сбил пешехода.

Фото: Комитет по транспорту

 

 

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