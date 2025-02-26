В районах Бурятии торжественно открыли Год защитника Отечества

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в благодарность ветеранам и признавая подвиг участников специальной военной операции, 2025 год был объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

Торжественные мероприятия прошли в Закаменском, Хоринском и Еравнинском районах.

- Мы вручили юбилейные медали в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне участникам трудового фронта. Медали – это символ безграничной благодарности всем тем, кто перенёс тяжёлые испытания войны. В торжественной обстановке районного Дворца культуры вручены награды получили труженицы тыла Анна Кузьминична Кубенина и Мария Доржиевна Хандажапова, - рассказала начальник отдела соцзащиты по Закаменскому району Вилора Дымбрылова.

- Также на церемонии открытия Года защитников Отечества вручены памятные медали участникам СВО, и сертификаты многодетным семьям на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. Одна из них – семье Саяны Николаевны Доржеевой из с.Дутулур и семье Марины Павловны Хабитуевой из с.Усть-Бургалтай.

В Хоринском районе Год защитника Отечества открыл глава муниципалитета в сопровождении детского хора, исполнив песню «Родина-мать зовёт».

- В ходе церемонии состоялось вручение медалей «80 лет Победы» двум труженицам тыла - Хандархаевой Ольге Павловне и Труневой Александре Иннокентьевне. Эти женщины, будучи совсем юными в годы войны, внесли свой вклад в победу, помогая фронту. Также были вручены медали «Благодарная Бурятия» участникам специальной военной операции и родителям погибших ребят, - рассказали в отделе соцзащиты Хоринска.

В Еравнинском районе тематическое мероприятие прошло под названием «Память сильнее времени». Здесь были вручены памятные медали «За участие в специальной военной операции - Благодарная Бурятия» ветеранам СВО, уволенным в запас.

Также молодых патриотов приняли в ряды юнармейского движения, организованного на базе СОСОШ №1 и СОСОШ №2.

Фото: минсоцзащиты РБ