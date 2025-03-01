Общество 01.03.2025 в 09:00

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом

Дорогие земляки!
A- A+
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с Новым годом по лунному календарю – годом Деревянной зеленой змеи!

Восходящий к древним национальным и буддийским традициям монголоязычных народов, праздник Сагаалган начинает новый год по восточному календарю.

Глубокий смысл праздника Белого месяца понятен и близок людям самых разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Сагаалган воплощает жизненную мудрость, традиции и опыт поколений, наполненные общечеловеческими ценностями, такими как: чистосердечие, почитание старших, уважение друг к другу. Олицетворяемые им семейное согласие, мир, добрососедство – это те корни, которые питают нравственные устои нашего многонационального народа, приобщает молодежь к духовным заветам предков.

Традиции, которые берут свое начало с давних времён, свидетельствуют о любви жителей Бурятии к своей малой родине, святости домашнего очага, чистоте помыслов, чести и достоинстве. Пусть год деревянной зеленой змеи принесет в каждый дом, в каждую семью мир, тепло, уют, исполнение желаний. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благоденствия!

Особые слова поздравлений мы шлем нашим воинам – землякам, которые своим мужеством и воинской доблестью защищают интересы Отечества, укрепляют его славу и мощь. Пусть молебны, которые звучат в эти дни, помогут нашим воинам одержать победу и вернуться домой живыми и здоровыми.

Хүндэтэ нютагаархид! Буряад орондо ажаhуудаг арад зоноо Сагаалганаар хани халуунаар амаршалнаб. Хүн бүхэндэтнай хубиин жаргал, сагаан уужам сэдьхэл, дардам сэхэ харгы зам, амжалта түгэс ажал, тэгшэ тэнюун ажабайдал хүсэнэб. Хий моридтной ходол дээгүүр хийдэжэ, hүр hүлдэтнай бүхэ шанга, гэр бүлын гал гуламтатнай хэтын хэтэдэ дулаан байхань болтогой!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
Теги
сагаалган

Все новости

Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с праздником Белого месяца
01.03.2025 в 09:05
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом
01.03.2025 в 09:00
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
01.03.2025 в 08:55
Жители Бурятии тоже едят насекомых
01.03.2025 в 08:00
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого месяца
01.03.2025 в 08:00
В Бурятии пожаловались на дешевое электричество
01.03.2025 в 07:00
В Улан-Удэ на мужчину, избившего ребенка, возбудили уголовное дело
28.02.2025 в 17:47
Более 13 тысяч школьников обучаются в центрах «IT-куб» в Бурятии
28.02.2025 в 16:57
Туристов в Бурятии предупреждают об опасности на льду и в горах
28.02.2025 в 16:47
Владимир Путин поздравил буддистов
28.02.2025 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 26 февраля по 4 марта

Читайте также
Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с праздником Белого месяца
Шэнын нэгэнэй амар мэндэ хүндэтэ нютагаархид!
01.03.2025 в 09:05
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
Эрхим хүндэтэ нютагаархид!
01.03.2025 в 08:55
Жители Бурятии тоже едят насекомых
Продукты с красными цветом могут содержать переработанных жучков
01.03.2025 в 08:00
Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с праздником Белого месяца
Дорогие улан-удэнцы, земляки!
01.03.2025 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru