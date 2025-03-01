Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Сагаалганом

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с Новым годом по лунному календарю – годом Деревянной зеленой змеи!Восходящий к древним национальным и буддийским традициям монголоязычных народов, праздник Сагаалган начинает новый год по восточному календарю.Глубокий смысл праздника Белого месяца понятен и близок людям самых разных национальностей, возрастов и вероисповеданий. Сагаалган воплощает жизненную мудрость, традиции и опыт поколений, наполненные общечеловеческими ценностями, такими как: чистосердечие, почитание старших, уважение друг к другу. Олицетворяемые им семейное согласие, мир, добрососедство – это те корни, которые питают нравственные устои нашего многонационального народа, приобщает молодежь к духовным заветам предков.Традиции, которые берут свое начало с давних времён, свидетельствуют о любви жителей Бурятии к своей малой родине, святости домашнего очага, чистоте помыслов, чести и достоинстве. Пусть год деревянной зеленой змеи принесет в каждый дом, в каждую семью мир, тепло, уют, исполнение желаний. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благоденствия!Особые слова поздравлений мы шлем нашим воинам – землякам, которые своим мужеством и воинской доблестью защищают интересы Отечества, укрепляют его славу и мощь. Пусть молебны, которые звучат в эти дни, помогут нашим воинам одержать победу и вернуться домой живыми и здоровыми.Хүндэтэ нютагаархид! Буряад орондо ажаhуудаг арад зоноо Сагаалганаар хани халуунаар амаршалнаб. Хүн бүхэндэтнай хубиин жаргал, сагаан уужам сэдьхэл, дардам сэхэ харгы зам, амжалта түгэс ажал, тэгшэ тэнюун ажабайдал хүсэнэб. Хий моридтной ходол дээгүүр хийдэжэ, hүр hүлдэтнай бүхэ шанга, гэр бүлын гал гуламтатнай хэтын хэтэдэ дулаан байхань болтогой!