Общество 26.02.2025 в 12:27

В центре Улан-Удэ прокладывают трубы со сроком службы более 100 лет

Новые полиэтиленовые трубы повысят надежность системы водоснабжения в городе
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Текст: Служба информации "Номер один"
В центре Улан-Удэ прокладывают трубы со сроком службы более 100 лет

Новые полиэтиленовые трубы, которые монтируют взамен ветхих металлических, позволят повысить надежность системы водоснабжения и водоотведения и обеспечить потребности строящихся в центре объектов, сообщили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Новые трубопроводы отличает высокая прочность и долговечность. Расчетный срок службы полиэтиленовых труб водоснабжения и канализации составляет более 100 лет, что примерно в четыре раза больше срока эксплуатации металлических.

- Также новые трубопроводы почти в два, а то и в три раза больше старых, их диаметр колеблется от 250 до 650 мм. Это, во-первых, позволит повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых горожанам. А, во-вторых, появится возможность подключать новые объекты, которые уже строятся и в перспективе будут возводиться в историческом центре, - поясняет Олег Тимофеев, директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик».

Сейчас износ коммунальных сетей в центре составляет более 90 процентов.

- Реконструкцию сетей ведем крайне осторожно, поскольку трубопроводы очень ветхие. Порой даже от вибрации при земляных работах старые трубы лопаются. Если бы реконструкция не началась вовремя, то в ближайшее время крупных аварий на сетях было бы не избежать. Поэтому просим горожан с пониманием отнестись к временных неудобствам, связанным с модернизацией коммунальных сетей, - говорит Анатолий Коногин, директор управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре.

Масштабные работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в центре, которые не обновляли более 50 лет, стартовали в 2024 году в рамках мастер-плана.

Строители уже обновили более 2,5 километров трубопроводов по улицам Свободы, Свердлова, Фрунзе, Смолина, Банзарова, Каландаришвили, Набережной.

Также ведется реконструкция сетей теплоснабжения. Работы на сетях продлятся до конца 2025 года.


Фото: администрация Улан-Удэ

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