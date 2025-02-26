Более 13 тысяч ветеранов СВО и члены их семей в Бурятии получили помощь фонда «Защитники Отечества». С 2023 года региональным филиалом госфонда рассмотрено 31 100 обращений, из которых решены 29 700 вопросов, что составляет 95%.

- Филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии ежедневно работает, чтобы оказывать поддержку тем, кто защищал Родину и членам их семей. За каждым человеком закреплен социальный координатор, который персонально помогает по всем вопросам, начиная с социальной поддержки и медицинской помощи, заканчивая обучением и трудоустройством. Наши усилия направлены на то, чтобы помочь бойцам вернуться к полноценной жизни и на поддержку семей защитников, - отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РБ Илья Михалев.

Во всех районах республики работают 60 социальных координаторов. На базе фонда работают представители МФЦ, Социального фонда России, Центра занятости населения, представительства Военно-социального центра и других структур, которые могут помочь с решением широкого спектра возникающих проблем.



Социальные координаторы фонда проходят специальное обучение. Их задача - комплексное сопровождение участников СВО и членов их семей, включая социальную адаптацию, помощь в обучении, переобучении и повышении квалификации, содействие в трудоустройстве, психологическую помощь, содействие при получении мер социальной поддержки, оформлении и восстановлении документов.

Сотрудники фонда постоянно работают над повышением своей квалификации, изучают стандарты оказания психологической помощи участникам СВО и членам их семей.

Также филиалом налажено взаимодействие с медицинскими учреждениями и управлением культуры. Ветераны боевых действий проходят диспансеризацию в первоочередном порядке, а также получают пригласительные билеты на концерты и культурные мероприятия.

Кроме того, в задачи фонда входит обеспечение ветеранов лекарствами и медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации.

Специалистами фонда также ведется активная работа в сфере патриотического воспитания. Социальные координаторы совместно со своими подопечными проводят уроки мужества, патриотические беседы и разговоры о важном с детьми, подростками и студентами. Ведется активная работа по вовлечению ветеранов, получивших инвалидность в адаптивный спорт.

Фонд тесно взаимодействует с Министерством обороны РФ по вопросам оформления удостоверений ветерана боевых действий бойцам частных военных компаний.

Фото: правительство Бурятии