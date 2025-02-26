В Бурятии подорожают «Сникерсы» и американские печеньки

Крупные поставщики сладостей — Snickers и Oreo — уведомили федеральные торговые сети о том, что планируют скорректировать цены на свою продукцию. Об этом сообщают «Известия».В частности, компания «Марс» сообщила своим контрагентам о том, что стоимость некоторых позиций из основного прайс-листа будет увеличена. Повышение цен произойдет в два этапа: первый ожидается в конце февраля, второй — с 24 марта. В фирме объяснили решение беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, повышением цен на другие ингредиенты, растущими логистическими и операционными затратами и ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов.Также подчеркивается, что с учетом тенденций на бирже и прогнозов по уровню инфляции в перспективе можно ожидать дальнейшего роста цен. С конца февраля стоимость крупных батончиков увеличится на 14%, стандартных — на 19%, а других форматов — от 13% до 19%. Цена на Skittles вырастет на 12%, а на драже M&M — до 16%. Также с 24 марта компания планирует повысить стоимость конфет «Коркунов» на 14–19% в зависимости от веса продукции.В феврале компания Mondelez тоже направила ретейлерам уведомление о подорожании продукции под брендами Alpen Gold, Milka и «Воздушный». С 1 апреля стоимость этих товаров вырастет на 14,9%. Также с 1 апреля на 6–9% подорожает бисквитная продукция брендов Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное» и BelVita. Компания объяснила повышение цен значительным ростом стоимости сырья. Так, с апреля 2024 года по середину февраля 2025 года стоимость масел выросла на 26–40%, а какао — на 39%.