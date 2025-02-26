Предприниматели Бурятии могут смело жаловаться на проверки их бизнеса

В прокуратуре Бурятии будет организована «горячая линия» для предпринимателей. Она начнет работать с 27 февраля и закроется на следующий день – 28-го.

- Предприниматели могут сообщить о случаях нарушения их прав при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также об иных нарушениях закона в указанной сфере. По возникающим вопросам граждане могут обратиться к дежурному прокурору с 08.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00) по телефонам: 21-44-98 и 8-914-980-03-71, - рассказали в прокуратуре республике.

Фото: loon.site