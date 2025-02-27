В Улан-Удэ закрывают алкомаркеты

В Бурятии с 1 марта алкоголь разрешено приобретать с 11:00 до 20:00. В магазинах на территории жилых домов торговля будет запрещена. Тем самым республика выбилась в лидеры антиалкогольной кампании в регионах.Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Госдуму письмо, где указала лидирующие в области борьбы с алкоголем регионы - Вологодскую область и Бурятию. Алкогольные лоббисты подвергли регионы критике, но это лишний раз подчеркивает, что республика движется в правильном направлении.Как сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, «растущий тренд на введение дополнительных региональных ограничений по продаже алкоголя может негативно повлиять на всю российскую продуктовую розницу. Ярким примером является антиалкогольное ограничение в двух субъектах Российской Федерации - Вологодской области и Республике Бурятия. Всего для компаний - членов АКОРТ - региональные ограничения, которые уже вступили в силу или начнут действовать в 2025 году в 11 регионах, могут привести к закрытию порядка тысячи розничных магазинов, сокращению свыше 5 тыс. рабочих мест и снижению налоговых отчислений только в региональные бюджеты более чем на 2 млрд рублей в год».В целом по стране из-за ограничений могут закрыться десятки тысяч торговых объектов, которые принадлежат не только федеральным ретейлерам, но и малым, и средним предпринимателям.Опыт ряда российских регионов показал, что ограничения не влияют на объем потребления алкоголя, но приводят к ряду негативных социальных последствий: увеличиваются риски отравлений из-за потребления нелегальной продукции, сокращается доля легального алкоголя на рынке, уменьшается количество продуктовых магазинов.Как мы видим, лоббисты алкогольных предприятий не сидят сложа руки, они пытаются повернуть тренд вспять, помешать россиянам постепенно избавляться от алкогольных напитков. Тем самым нанося ущерб демографии и способствуя росту преступности.В Бурятии помимо ограничений по времени продажи (алкоголь нельзя будет купить и продать с 20:00 до 11:00 вместо действующего ограничения с 21:00 до 9:00) под действие антиалкогольного закона попадет розничная и оптовая торговля любым алкоголем в многоквартирных домах.Для заведений общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах или рядом с ними, вводятся новые правила, ограничивающие продажу алкогольной продукции. Согласно новым требованиям, площадь зала для посетителей должна быть не менее 50 кв. м. Также будет запрещено продавать алкоголь навынос. Для компаний, занимающихся продажей алкоголя, увеличивается размер уставного капитала с 60 000 до 300 000 рублей. Кроме того, вводится запрет на продажу алкоголя в нерабочие праздничные дни, которые добавляются к уже существующим «сухим» дням, например, выпускным. Всего таких дней будет 20. Эти изменения затронут около 17% предприятий, то есть 448 из 2684 точек.Наблюдатели отмечают радостное событие: алкомаркеты в Улан-Удэ уже начали закрываться, и это тот случай, когда безработица может только приветствоваться: оставшихся без заработка продавцов алкоголя ждут на заводах республики.Так, магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group, специализируются на продаже алкогольных напитков) начали закрывать в Улан-Удэ на фоне вступающего в силу 1 марта ограничения времени продажи спиртного.Из 42 магазинов «Красное и белое» в Улан-Удэ по состоянию на 20 февраля закрыты уже четыре. У сети «Бристоль», насчитывающей в Улан-Удэ 57 магазинов, закрыты два. К концу месяца ожидается закрытие около половины точек сетей. Договоры аренды на магазины прекращаются с 1 марта, на многих точках будут открыты другие заведения, часть помещений выставлена на продажу и в долгосрочную аренду.Закрытие этих алкогольных заведений в МКД идет крайне неравномерно.Особенно сильно почистят от алкомаркетов кварталы.- В 102 и 113 кварталах изначально было очень мало нежилых помещений не в магазинах, соответственно, и до ограничений эти алкомаркеты заходили сюда с трудом. В марте у нас их вообще, - не скрывает своего удовольствия Светлана. - А то как было раньше: спустятся мужчины с верхних этажей на первый в тапочках, прикупят чекушечку и куроселят потом. Никакого затруднения к доступу нет. Теперь появится.Председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов полагает, что новый раунд антиалкогольной кампании приведет лишь к незначительным изменениям в поведении потребителей.- Если раньше магазины находились в шаговой доступности, теперь будут в двухшаговой. Ведь крупные магазины с алкогольными отделами никто ведь не закрывает, они как работали практически в каждом квартале, так и будут работать. Правда ограничат немножко время. Более радикальным вариантом, который, я полагаю, мог бы что-то изменить в этой ситуации, это ограничение продажи алкоголя на всех точках в течение одного-двух часов в сутки, как это делается в некоторых странах ЕС, - говорит общественник. - По этому пути пошли в Вологодской области. Там с 1 марта продавать спиртное будут лишь два часа в будние дни — с 12:00 до 14:00. Это даст результат: падение продаж алкоголя при таких режимах торговли гарантировано. Нам надо посмотреть опыт этого субъекта, проанализировать его и действовать так же.С коллегой согласен и экс-депутат Хурала Игорь Бобков.- Алкомаркетов в Бурятии за последние три года наплодилось максимально, и, что самое негативное, за это время еще больше людей приобщилось к алкоголю. Но, даже снизив количество точек в многоквартирных домах, мы не уменьшим число пьющих людей. Поскольку срок жизни сильно пьющих людей составляет в среднем несколько лет, то лишь по истечении определенного временного промежутка мы выявим в статистике их исчезновение, и тогда потребление действительно упадет. Лечение алкоголиков малоэффективно: бывает ремиссия, но зачастую происходят рецидивы. Что наркотик, что алкоголь опасны начальной стадией приобщения. Если закрыть часть точек, то просто произойдет перераспределение пьющего контингента между другими точками.Основная проблема в алкоголизации населения - это массовое производство крепких спиртосодержащих напитков. Стране надо переходить на слабоалкогольные напитки - пиво, вино и т. д., у них и период распада происходит гораздо быстрее, и степень отравления гораздо ниже. Государство будет больше зарабатывать, меньше лечить и т. д., а с водкой и другим крепким алкоголем у страны нет перспектив на излечение. Но делать это надо в длительной перспективе, постепенно повышая цены на водку и делая ее покупку труднодоступной, - сообщил он.И какие есть альтернативы существующему положению дел? Пока никаких, только ограничения. Они показали свою эффективность в Якутии и Тыве, где еще десять лет назад ситуация с распространением алкоголя было гораздо хуже. Это и высокий уровень преступности, и депопуляция местного населения. В некоторых местных улусах не осталось мужчин трудоспособного возраста из-за пьянства. Но регионы пошли на то, чтобы дать муниципалитетам право полностью вводить сухие законы в отдельные периоды, что дало результат: эти субъекты ежегодно снижают потери от алкоголизации.Как и любое управленческое решение, оно эффективно при наличии ясной и четкой цели: ограничиваются не абстрактные бутылки со спиртным, а этанол - признанный медиками яд. При этом ВОЗ обращает внимание, что «нижнего порога» безопасного употребления алкоголя не существует и любые объемы потребления спиртных напитков повышают риск развития семи конкретных видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.Что касается «исследований» о «пользе употребления небольших доз спиртного, умеренного и культурного пития», то все они без исключения спонсировались игроками алкогольного рынка.Между тем второй вопрос, который идет вслед за первым - кто и как будет контролировать его исполнение? Не секрет, что ограничительные меры принимались в республике раньше, но спиртным ночью как торговали из-под полы, так и торгуют.Как-то не слышно, чтобы в отношении руководителей ИП, чьи продавцы ночью реализуют алкоголь с наценкой, заводились административные дела, а сами они штрафовались на существенные суммы. Бутлегеры не особо боятся наказаний.Неслучайно глава Бурятии Алексей Цыденов, не так давно, выступая по поводу предстоящих антиалкогольных ограничений, отметил, что «вопрос не только в законе. А в его исполнении. У нас и сейчас после девяти вечера нельзя продавать алкоголь. Но мы знаем, что во многих магазинах вообще нет ограничений. Будем усиливать, ужесточать контроль».Добавим, что в 2025 году в стране планируется запустить использование биометрических данных для подтверждения возраста покупателя при розничной продаже алкогольной продукции.Биометрия станет дополнительным инструментом, который поможет подтвердить возраст покупателя наряду с бумажными документами.