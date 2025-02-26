В Улан-Удэ спасли забежавшую в город маленькую косулю

Инспекторы Бурприроднадзора спасли сегодня маленькую косулю, которая случайно забрела в Улан-Удэ. Испуганное животное свернулось калачиком у гаражей на улице Боевая.

Обнаружили ее городские жители и сразу сообщили об этом спасателям. Государственные инспекторы Бурприроднадзора оперативно среагировали и вывезли животное в естественную среду обитания.

- Самец косули, годовалый, без повреждений и ран. Вероятно, спустился с леса через Комушку. Животное здорово, только немного испугалось, - рассказывают в Бурприроднадзоре.

Самца выпустили в Тарбагатайском районе на территории воспроизводственного участка, где охота запрещена, поэтому ему ничего не угрожает.

- Будем надеяться, что все у животного будет хорошо. Благодарим за оперативную работу по сохранению животного мира госинспекторов Бурприроднадзора Ивана Баженова и Артёма Елитенко, - добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора