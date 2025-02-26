В Бурятии пройдет прямой эфир: что делать, если близкий пропал без вести на СВО?

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова проведёт прямой эфир 28 февраля, и расскажет, куда обращаться и какие документы подготовить, если ваш близкий пропал без вести в зоне СВО, сообщили в штабе общественной поддержки Единой России по РБ.

Дата вебинара: 28 февраля в 11:00.

Ссылка на вебинар будет опубликована 27 февраля на странице Штаба общественной поддержки «Единой России» в ВК: https://vk.com/shtab.er_03.

Фото: Номер один