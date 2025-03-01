Общество 01.03.2025 в 08:55

Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом

Эрхим хүндэтэ нютагаархид!
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Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
Саг жэлнүүд сууряатан үнгэржэ, шэнэ жэл ерэбэ.

Шэнын нэгэнэй hайндэрөөр халуунаар амаршалнаб!

Сагаан hарын үглөөе сарюун хангалаар угтажа, шэнэ жэлэй буян, жаргалые угтая!

Хүн бүхэнэй хубида ябаhан жэл онсо байгаа: бага, ехэ амжалта, буянта үйлэ хэрэгүүд ойндомнай үлэхэ.

Та бүхэнэй хэдэг ажал манай Эсэгэ ороной хэрэгүүдтэ хамтаржа, агууехэ уласай түүхэ болоно.

Иигэжэ арадай ехэ омогорхол түрэдэг юм.

Манай ниислэл хотын шэнэлгэ эхилжэ, үнгэржэ байhан жэлэй hүлдэ тэмдэг болоо.

Түрэл нютагаа гоёожо, шэнэ барилга ябуулжа, суг хамта Буряад Уласаа бүри аятай, шэнэ түхэлтэй болгожо байнабди.

Энэ хэрэгтэ хабаадажа байдаг та бүхэндэ баяраа мэдүүлнэб.

Сагай эрьесын хэдэн шата ябуулжа, манай үеын арад зон илалтын халаан болог лэ!
 
Дорогие земляки!

Для каждого из нас уходящий год был по-своему богат на большие и малые достижения, победы, открытия. И каждое доброе дело, каждое светлое начинание складывается в большую картину для процветания нашей Родины.

Нам действительно есть чем гордиться. Бурятия движется вперед, развивается инфраструктура, создаются новые семьи, слава о нашей республике звучит все громче. В общем, все преображается, и мы с вами преображаемся. Это чувствуется даже в том, что наше с вами отношение к родным местам тоже меняется. Каждого из нас переполняет чувство гордости, когда мы смотрим на родные степи, леса, реки и озера. Когда приезжаем в родной поселок после долгого отсутствия, мы видим, как изменилось это место. Где-то построили новую дорогу, где-то дети ходят в отремонтированную школу. Старожилы собираются в обновленном доме культуры, а красивый детский сад радует гвалтом малышей. Это дарит уверенность, что нам с вами все по плечу, а любые невзгоды мы обязательно преодолеем все вместе.

Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь к нашей Бурятии, за все добро, что вы несете в мир. Пусть нас окружают близкие, дорогие люди. Пусть будет у каждого очага тепло и достаток. Пусть у каждого будут силы и возможности идти вперед и достигать новых вершин.

Поздравляю вас с восходом новой луны. Встретим этот праздник Белого месяца радостно и с чистотой в душе!

Сагаан hарар! Сагаалганаар!

Глава Республики Бурятия - председатель правительства Республики Бурятия А.С. Цыденов
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