Общество 26.02.2025 в 15:51

Лучший подарок: в Бурятии сотрудники «Ростелекома» собрали 100 книг для благотворительной акции

В их числе несколько экземпляров издания о поведении в интернете
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Текст: Иван Иванов
Лучший подарок: в Бурятии сотрудники «Ростелекома» собрали 100 книг для благотворительной акции
В Улан-Удэ «Ростелеком» поддержал Всероссийский проект «Дарите книги с любовью», приуроченный к Международному дню книгодарения. Сотрудники компании собрали и передали в Республиканскую детско-юношескую библиотеку около 100 книг: художественную, научно-популярную, справочную и учебную литературу.

Традиционно в рамках акции принимались новые и уже прочитанные книги для сельских библиотек, центров социальной адаптации, домов-интернатов и общественных организации.


«Радует, что акция получила горячий отклик у жителей республики. Одной из целей этого мероприятия стало укрепление библиотечного фонда в селах, где, к сожалению, часто ощущается нехватка литературы. Лучшие детские книги, собранные в рамках акции, будут переданы в библиотеки сёл и деревень Бурятии», - рассказала директор ГАУК Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека» Анна Викулова.


В числе прочих сотрудники «Ростелекома» передали несколько экземпляров издания о поведении в интернете «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» (12+), подготовленного при участии экспертов компании «Солар».

«Книга рассказывает об угрозах в интернет-пространстве и дает рекомендации, как их избежать. В ней изложены правила кибергигиены, которые должны войти в обиход каждого человека также, как привычка мыть руки. Уверен, что любой читатель независимо от возраста найдет в ней полезную информацию», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.


В этом году важным направлением акции стала поддержка российских солдат, участвующих в специальной военной операции.

«Часть книг, которые мы собрали, подобрана с учетом интересов военнослужащих. Надеюсь, что чтение литературы украсит их досуг — на мой взгляд, это поистине особенное занятие. Мне понравилась сама идея акции «Дари книги с любовью», поэтому с радостью приняла в ней участие», - сообщила председатель молодежного совета Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Ячина.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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