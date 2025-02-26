Лучший подарок: в Бурятии сотрудники «Ростелекома» собрали 100 книг для благотворительной акции

Традиционно в рамках акции принимались новые и уже прочитанные книги для сельских библиотек, центров социальной адаптации, домов-интернатов и общественных организации.





«Радует, что акция получила горячий отклик у жителей республики. Одной из целей этого мероприятия стало укрепление библиотечного фонда в селах, где, к сожалению, часто ощущается нехватка литературы. Лучшие детские книги, собранные в рамках акции, будут переданы в библиотеки сёл и деревень Бурятии», - рассказала директор ГАУК Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека» Анна Викулова.





«Книга рассказывает об угрозах в интернет-пространстве и дает рекомендации, как их избежать. В ней изложены правила кибергигиены, которые должны войти в обиход каждого человека также, как привычка мыть руки. Уверен, что любой читатель независимо от возраста найдет в ней полезную информацию», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.





В Улан-Удэ «Ростелеком» поддержал Всероссийский проект «Дарите книги с любовью», приуроченный к Международному дню книгодарения. Сотрудники компании собрали и передали в Республиканскую детско-юношескую библиотеку около 100 книг: художественную, научно-популярную, справочную и учебную литературу.В числе прочих сотрудники «Ростелекома» передали несколько экземпляров издания о поведении в интернете «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» (12+), подготовленного при участии экспертов компании «Солар».В этом году важным направлением акции стала поддержка российских солдат, участвующих в специальной военной операции.«Часть книг, которые мы собрали, подобрана с учетом интересов военнослужащих. Надеюсь, что чтение литературы украсит их досуг — на мой взгляд, это поистине особенное занятие. Мне понравилась сама идея акции «Дари книги с любовью», поэтому с радостью приняла в ней участие», - сообщила председатель молодежного совета Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Ячина.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»