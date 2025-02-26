Супруги из Бурятии поведали свою историю любви длиною в 50 лет

В отделении ЗАГС Кабанского района Бурятии накануне чествовали золотых юбиляров супругов Поповых Константина Михайловича и Людмилы Николаевны. Вместе они прожили 50 счастливых лет.

Знакомство их состоялось в 1971 году благодаря брату Людмилы, с которым приятельствовал Константин Михайлович. Дружба двух молодых людей переросла в большую и светлую любовь и в феврале 1975 года молодые сыграли веселую свадьбу.

Сначала супруги жили в общежитии, которое получили от Селенгинского ЦКК, на котором и трудились. Константин Михайлович был мастером 6 разряда, а Людмила Николаевна монтером связи. В 1976 году супруги переехали в собственную квартиру, построили дачу, купили машину и жизнь пошла своим чередом. В 1981 году Константин Михайлович был избран депутатом Селенгинского поселкового совета.

- Для супругов Поповых комбинат стал вторым домом, именно здесь они состоялись как специалисты, вместе отдав ему более 70 лет честного и плодотворного труда. За время работы на комбинате супруги были награждены многими почетными грамотами и наградами, - пишут в группе ЗАГСа Кабанского района.

Сейчас у золотых юбиляров две дочери, четыре внука и одна внучка с которыми они весело и дружно проводят время, собирают мозаику и ходят в кино. Всей дружной семьей, вместе с детьми и внуками, они очень любят путешествовать, выезжать на природу, принимать гостей, а самое любимое занятие супружеской пары – рыбачить вместе на речке.

Торжественное мероприятие в честь золотых юбиляров прошло в окружении самых дорогих и близких людей. По традиции супруги Поповы поставили подписи в книге почетных юбиляров. Вручили супругам и юбилейное свидетельство о заключении брака, и под песню «Свадьба» в исполнении Муслима Магомаева Константин Михайлович и Людмила Николаевна кружили в танце, как и тогда – пятьдесят лет назад.

Фото: ЗАГС Кабанского района